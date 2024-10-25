Зак Браун о решении подать апелляцию на штраф Норриса: «Очевидно, что «Макларен» не согласен с вердиктом стюардов»

Браун объяснил мотивы попытки оспорить штраф Норриса.

Исполнительный директор «Макларена » отметил, что команда верит в невиновность Норриса, но не стал вдаваться в подробности в преддверии слушаний.

Ландо Норрис был оштрафован на 5 секунд за обгон за пределами трассы в борьбе с Максом Ферстапеном, из-за чего упустил место на подиуме Гран-при США .

«Очевидно, что мы не согласны с вердиктом стюардов – и именно поэтому хотели бы еще раз все обсудить. Но прямо сейчас лучше оставить все как есть – посмотрим, что выйдет по итогам встречи, когда она состоится.

Подобные ситуации сложно правильно оценить, у нас другое мнение на случившееся. И мне кажется, что очень многие люди согласны с нашей точкой зрения – что Ландо явно успел выйти вперед [перед поворотом], и если смотреть на это с такого угла, то и результат борьбы в этом повороте мог бы быть иным. Посмотрим.

Лично я считаю, что Ландо пилотировал отлично и что это была отличная битва. Макс – очень жесткий соперник. И я думаю, что Ландо сделал все, что только мог – ну разве что не втиснул колесо своего болида вперед внутри и сильно рискуя разбиться. Но это не те методы Ландо. Он гоняет за себя и за команду, мы не можем позволить себе сход из-за излишне агрессивного пилотажа. Думаю, надо внести какие-то поправки в регламент и дать этим ребятам гоняться», – рассказал Браун .

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