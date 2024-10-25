Макс Ферстаппен: «Я всегда стараюсь попасть в поворот»
Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен прокомментировал упреки в свой адрес за спорные приемы на Гран-при США.
Нидерландец выдавил соперника из «Макларена» Ландо Норриса, при этом также выехав за границы трека. По словам трехкратного чемпиона, затормозившего на 30 метров позже конкурента, он старался попасть в поворот.
«Впечатляет, что люди могут читать мои мысли. Безумие.
Я всегда стараюсь попасть в поворот, не ищу коротких путей, так что даже не знаю, что ответить. Мы всегда говорили, что хотим сражаться друг с другом жестко – вот что нам нравится.
Второй отрезок получился довольно сложным. Я потерял значительную долю сцепления на передней оси, тормозить было очень тяжело. Поэтому защищаться стало труднее: я знал, что, если заторможу чуть позже, то заблокирую колеса – сцепления спереди фактически не было.
Было непросто. В целом мы провели позитивный уик-энд, но, конечно, все равно можно улучшить кое-какие вещи. Перед гонкой я искренне полагал, что окажусь в борьбе, но не получилось – неидеальная ситуация. Но по крайней мере были многообещающие признаки, что мы можем вернуться в борьбу», – заявил Ферстаппен перед Гран-при Мехико.
Ферстаппен тормозил на 30 метров позже Норриса перед обгоном Ландо в США
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