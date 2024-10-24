Гюнтер Штайнер: «В футболе судейством зарабатывают на жизнь, в «Ф-1» – нет. Архаичная система»
Экс-руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер раскритиковал приглашение стюардов-любителей в «Формуле-1».
«Стюарды должны работать на постоянной основе, по крайней мере некоторые из них. Есть четыре стюарда – два могут быть постоянными, а два ротироваться, чтобы была некоторая независимость.
Ни в одном спорте подобного уровня такого нет. У «Индикаре» стюарды на постоянной основе, в NASCAR тоже – не думаю, что там стюарды, у них есть дирекция гонки. У MotoGP стюарды на постоянной основе.
Судьи в футболе – профессионалы. Они зарабатывают этим на жизнь, им платят. В «Ф-1» такого нет. Это осталось из прошлого, из истории. Это архаичная система. Порой нужны перемены, на мой взгляд.
Если посмотреть, в каком состоянии был наш спорт [20 лет назад], вероятно, такое было возможно. Но в наши дни такой масштаб спорта, профессионализм в каждой детали и на кону деньги, слава, карьеры, благосостояние множества людей.
Я понимаю, что ФИА не хочет, чтобы все стюарды были постоянными – можно смешать. Люди, которые считают, что судьи должны чередоваться и работать как волонтеры, могут участвовать в этом.
Кроме того, стюарды должны принимать участие в разработке нового регламента, потому что они знают сложности правил и их формулировок», – заявил Штайнер в подкасте The Red Flags.
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