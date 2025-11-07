В Сан-Паулу ожидаются сильные дожди и ветер до 100 км/ч в пятницу и субботу перед Гран-при
Погода перед этапом в Бразилии существенно ухудшится.
Уик-энд Гран-при Сан-Паулу начнется сегодня, 7 ноября. Синоптики ожидают, что в пятницу и субботу город будет находиться под влиянием внетропического циклона, который вызовет сильные дожди и шквалистый ветер.
В некоторых районах агломерации Сан-Паулу скорость ветра может достигать 100 км/ч, возможны локальные подтопления. Наихудшие условия ожидаются в пятницу вечером и в субботу.
В прошлом году квалификацию в Бразилии перенесли на утро воскресенья из-за проливных дождей.
Расклады «Ф-1» в Бразилии: двум фаворитам нужен камбэк, а на радаре – дождь и шанс на сенсацию
Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: RacingNews365
