В Сан-Паулу ожидаются сильные дожди и ветер до 100 км/ч в пятницу и субботу перед Гран-при

Погода перед этапом в Бразилии существенно ухудшится.

Уик-энд Гран-при Сан-Паулу начнется сегодня, 7 ноября. Синоптики ожидают, что в пятницу и субботу город будет находиться под влиянием внетропического циклона, который вызовет сильные дожди и шквалистый ветер.

В некоторых районах агломерации Сан-Паулу скорость ветра может достигать 100 км/ч, возможны локальные подтопления. Наихудшие условия ожидаются в пятницу вечером и в субботу.

В прошлом году квалификацию в Бразилии перенесли на утро воскресенья из-за проливных дождей.

