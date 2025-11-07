Оскар Пиастри: «Люди могут думать что хотят, верно? У меня есть все необходимое, чтобы выиграть чемпионат»

Пиастри настроен выиграть титул в 2025 году.

Пилот «Макларена » прокомментировал мнение некоторых экспертов и болельщиков о том, что ему непросто справиться с давлением в рамках борьбы за титул.

«Люди могут думать что хотят, верно? Я знаю, что у меня есть все необходимое, чтобы выиграть чемпионат. Да, на пути есть определенные трудности – но в этом году все сталкиваются с подобным.

Уверен, что за последние пару уик-эндов я узнал много полезного. И я так же уверен, что все еще способен выступать на высоком уровне, который демонстрировал ранее в этом году. Впереди еще много кругов, и я убежден, что все еще могу выиграть.

Думаю, гонки в Остине и Мехико сильно отличались от других. Эти уик-энды сложились труднее: местами я выступил не лучшим образом, местами мы как команда не смогли извлечь максимальный темп из болида.

В Остине и Мехико по какой-то причине требовался другой стиль пилотажа. Обе гонки были похожи, но не думаю, что они получились ужасными или катастрофическими. Были ошибки, но думаю, я узнал много важного», – сказал Пиастри перед этапом в Бразилии .

