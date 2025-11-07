  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Оскар Пиастри: «Люди могут думать что хотят, верно? У меня есть все необходимое, чтобы выиграть чемпионат»
0

Оскар Пиастри: «Люди могут думать что хотят, верно? У меня есть все необходимое, чтобы выиграть чемпионат»

Пиастри настроен выиграть титул в 2025 году.

Пилот «Макларена» прокомментировал мнение некоторых экспертов и болельщиков о том, что ему непросто справиться с давлением в рамках борьбы за титул.

«Люди могут думать что хотят, верно? Я знаю, что у меня есть все необходимое, чтобы выиграть чемпионат. Да, на пути есть определенные трудности – но в этом году все сталкиваются с подобным.

Уверен, что за последние пару уик-эндов я узнал много полезного. И я так же уверен, что все еще способен выступать на высоком уровне, который демонстрировал ранее в этом году. Впереди еще много кругов, и я убежден, что все еще могу выиграть.

Думаю, гонки в Остине и Мехико сильно отличались от других. Эти уик-энды сложились труднее: местами я выступил не лучшим образом, местами мы как команда не смогли извлечь максимальный темп из болида.

В Остине и Мехико по какой-то причине требовался другой стиль пилотажа. Обе гонки были похожи, но не думаю, что они получились ужасными или катастрофическими. Были ошибки, но думаю, я узнал много важного», – сказал Пиастри перед этапом в Бразилии.  

«Ф-1» идет к финалу с тремя претендентами – впервые с 2010-го. Какие шансы у Ферстаппена?

Жак Вильнев: «Пиастри очень невовремя растерял форму»
 

Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: Crash.net
logoФормула-1
logoМакларен
Гран-при США
logoОскар Пиастри
Гран-при Бразилии
logoГран-при Мексики
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Главные новости
Флавио Бриаторе: «Всегда считал, что у Колапинто есть потенциал стать топ-гонщиком»
11 минут назад
Себастьян Феттель: «Понятно, что Ферстаппен не фаворит. Но уик-энд в Бразилии часто бывает сумасшедшим»
22 минуты назад
Гран-при Сан-Паулу-2025. Расписание трансляций
25 минут назад
Руководитель «Кадиллака»: «Команда выбрала Переса не из-за его популярности, а из-за заслуг»
28 минут назад
Ландо Норрис: «Мой эмоциональный фон снизился, это пошло на пользу»
32 минуты назад
Льюис Хэмилтон о будущем в «Феррари»: «Мой контракт действует еще довольно долго»
35 минут назад
Составы команд «Формулы-1» на сезон-2026: известны 19 пилотов из 22
45 минут назад
Джордж Расселл: «Первый поворот в Мексике нужно полностью изменить»
56 минут назад
«Альпин» и Колапинто продлили контракт на сезон-2026
58 минут назад
В Сан-Паулу ожидаются сильные дожди и ветер до 100 км/ч в пятницу и субботу перед Гран-при
сегодня, 13:24
Ко всем новостям
Последние новости
Где смотреть Гран-при Сан-Паулу-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
3 ноября, 08:50
Алешин и Ременяко – победители сезона-2025 Российской серии гонок на выносливость (REC)
27 октября, 15:22
Где смотреть Гран-при Мехико-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
22 октября, 07:00
Праздник мотокросса: MX Igora Drive прошел на «Игора Драйв»
14 октября, 10:10
Где смотреть Гран-при США-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
13 октября, 08:13
На трассе «Игора Драйв» пройдут соревнования по мотокроссу MX IGORA DRIVE 2025
7 октября, 10:54Фото
Рекорды на старте и феерия на треке – Российская серия гонок на выносливость завершила сезон захватывающим Гран-при Москвы
6 октября, 15:30Фото
Роман Тиводар стал победителем Кубка России по дрифту «TEBOIL Суперфинал РДС»
6 октября, 09:48
REC соберет рекордное количество участников на Гран-при Москвы 4 октября
30 сентября, 11:00Фото
Кубок России «Суперфинал РДС» пройдет 4 и 5 октября в спорткомплексе «Ростов Арена»
30 сентября, 09:48Фото