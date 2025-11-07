  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Шарль Леклер: «В команде знают, что у «Феррари» нет темпа «Макларена» или «Ред Булл»
0

Шарль Леклер: «В команде знают, что у «Феррари» нет темпа «Макларена» или «Ред Булл»

Леклер рассказал о подходе «Феррари» к этапу в Сан-Паулу.

Пилот «Феррари» поделился мыслями о предстоящем уик-энде в Бразилии.

«Мы приехали сюда с нейтральными ожиданиями – так же, как и на прошлых этапах. Думаю, важно не увлекаться положительными результатами, которых мы добились в Мексике и Остине.

Мы знаем, что все сложилось хорошо благодаря идеальному исполнению на протяжении всего уик-энда – с пятницы по воскресенье. Этого очень непросто добиться. А в таких условиях, когда трудно что-либо предсказать, как в Бразилии, будет еще сложнее.

Просто сконцентрируемся на работе, как и до этого. В прошлые два уик-энда такой подход окупился. Я очень надеюсь, что и в этот раз будет так же. Но никаких гарантий нет. Мы знаем, что у нас нет темпа «Макларена» или «Ред Булл».

«Мерседес» может быть очень силен на некоторых этапах, но на других оказывается менее быстрым. Но от нас это не зависит. Нужно просто сконцентрироваться на том, чтобы справиться лучшим образом с собственными задачами – а там посмотрим, как все пойдет», – сказал Леклер.  

Расклады «Ф-1» в Бразилии: двум фаворитам нужен камбэк, а на радаре – дождь и шанс на сенсацию
 

Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: сайт «Ф-1»
logoФеррари
Гран-при Бразилии
logoШарль Леклер
logoФормула-1
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Главные новости
Гран-при Сан-Паулу-2025. Расписание трансляций
13 минут назад
Юки Цунода: «Я не так вовлечен в проект 2026-го, как Ферстаппен. Уверен, Макс поделится со мной обратной связью»
19 минут назад
Пьер Гасли о решении «Альпин» не развивать болид 2025 года: «Если это позволит добиться более высоких результатов, то меня этот сезон не волнует»
сегодня, 11:49
Франко Колапинто: «Не особо думаю о будущем»
сегодня, 11:18
Льюис Хэмилтон о штрафе в Мексике: «Не знаю, осознают ли в ФИА, что их решения могут повлиять на чью-то карьеру»
сегодня, 10:58
Ланс Стролл о слухах про его желание уйти из «Ф-1»: «Фейковые новости»
сегодня, 10:38
Оскар Пиастри о трудностях в последних гонках: «Все объяснимо. Ничего необычного не происходит»
сегодня, 10:21
Льюис Хэмилтон: «Надеюсь, в Бразилии удастся сделать еще один шаг вперед»
сегодня, 10:00
Кими Антонелли посетил могилу Сенны: «Айртон – мой гоночный герой»
сегодня, 09:46Фото
Шарль Леклер: «Для такого потрясающего бренда, как «Феррари», нынешних результатов недостаточно, цель – победа»
сегодня, 09:20
Ко всем новостям
Последние новости
Где смотреть Гран-при Сан-Паулу-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
3 ноября, 08:50
Алешин и Ременяко – победители сезона-2025 Российской серии гонок на выносливость (REC)
27 октября, 15:22
Где смотреть Гран-при Мехико-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
22 октября, 07:00
Праздник мотокросса: MX Igora Drive прошел на «Игора Драйв»
14 октября, 10:10
Где смотреть Гран-при США-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
13 октября, 08:13
На трассе «Игора Драйв» пройдут соревнования по мотокроссу MX IGORA DRIVE 2025
7 октября, 10:54Фото
Рекорды на старте и феерия на треке – Российская серия гонок на выносливость завершила сезон захватывающим Гран-при Москвы
6 октября, 15:30Фото
Роман Тиводар стал победителем Кубка России по дрифту «TEBOIL Суперфинал РДС»
6 октября, 09:48
REC соберет рекордное количество участников на Гран-при Москвы 4 октября
30 сентября, 11:00Фото
Кубок России «Суперфинал РДС» пройдет 4 и 5 октября в спорткомплексе «Ростов Арена»
30 сентября, 09:48Фото