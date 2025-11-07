Шарль Леклер: «В команде знают, что у «Феррари» нет темпа «Макларена» или «Ред Булл»

Леклер рассказал о подходе «Феррари» к этапу в Сан-Паулу.

Пилот «Феррари » поделился мыслями о предстоящем уик-энде в Бразилии.

«Мы приехали сюда с нейтральными ожиданиями – так же, как и на прошлых этапах. Думаю, важно не увлекаться положительными результатами, которых мы добились в Мексике и Остине.

Мы знаем, что все сложилось хорошо благодаря идеальному исполнению на протяжении всего уик-энда – с пятницы по воскресенье. Этого очень непросто добиться. А в таких условиях, когда трудно что-либо предсказать, как в Бразилии, будет еще сложнее.

Просто сконцентрируемся на работе, как и до этого. В прошлые два уик-энда такой подход окупился. Я очень надеюсь, что и в этот раз будет так же. Но никаких гарантий нет. Мы знаем, что у нас нет темпа «Макларена» или «Ред Булл».

«Мерседес» может быть очень силен на некоторых этапах, но на других оказывается менее быстрым. Но от нас это не зависит. Нужно просто сконцентрироваться на том, чтобы справиться лучшим образом с собственными задачами – а там посмотрим, как все пойдет», – сказал Леклер .

Расклады «Ф-1» в Бразилии: двум фаворитам нужен камбэк, а на радаре – дождь и шанс на сенсацию

