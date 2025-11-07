  • Спортс
  Юки Цунода: «Я не так вовлечен в проект 2026-го, как Ферстаппен. Уверен, Макс поделится со мной обратной связью»
Юки Цунода: «Я не так вовлечен в проект 2026-го, как Ферстаппен. Уверен, Макс поделится со мной обратной связью»

Цунода сказал, что не участвует в работе над болидом 2026 года.

Пилот «Ред Булл» рассказал, что, в отличие от напарника Макса Ферстаппена, не принимает активное участие в работе над проектом болида следующего сезона.

«Я бы сказал, что, возможно, не так вовлечен, как Макс. Я полностью сконцентрировать на нынешнем сезоне, на 2025-м.

Каждую гонку мне нужно показывать максимально возможный результат. Уверен, Макс поделится со мной обратной связью насчет машины следующего года и прочего.

Но сейчас мое положение полностью отличается от его ситуации. Мне нужно продолжать выкладываться на полную в оставшихся гонках. Я бы сказал, что просто концентрируюсь на грядущем заезде.

В данном случае речь всегда идет о том, чтобы обрести уверенность за рулем болида. И сейчас я чувствую себя как никогда уверенно. Из гонки в гонку стараюсь лучше понять машину, делаю шаг за шагом.

В Мексике между мной и Максом был небольшой отрыв, темп был очень близок. Это не значит, что нужно выступать точно так же – мы знаем, что он супергонщик и способен выжимать из болида невероятный темп.

Я стараюсь следовать за ним каждую гонку, изучаю, как он извлекает темп, и учусь на этом. Это непросто, но я сделаю все что в моих силах.

Это не первый раз, когда я оказывался близко к нему, но это первый раз, когда я был близок на обоих типах отрезков. На некоторых этапах я был ближе на коротком отрезке, на некоторых – на длинном. В Мексике я сумел хорошо выступить в обеих сессиях – это хороший знак.

Постараюсь продолжить выступать в том же духе. Посмотрим, как сложится», – сказал Цунода перед Гран-при Сан-Паулу.  

Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: Motorsport Week
logoЮки Цунода
Гран-при Бразилии
logoФормула-1
logoРед Булл
logoМакс Ферстаппен
