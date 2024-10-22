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Гельмут Марко: «Норрис должен был знать, что Ферстаппен – один из самых жестких пилотов»

Марко упрекнул Норриса после штрафа в Остине.

Советник «Ред Булл» Гельмут Марко сообщил, что пилоту «Макларена» Ландо Норрису следовало помнить о бескомпромиссном стиле Макса Ферстаппена на Гран-при США.

Норрис получил штраф за обгон Ферстаппена вне трассы – Макс также выехал за белую линию.

«Макс невероятным образом пилотировал, сдерживая очевидно более быстрый «Макларен» на протяжении стольких кругов – его передние шины почти «закончились». Только Макс так может. Но в целом я отстаиваю теорию «дайте им гоняться».

Макс защищался изо всех сил, но каждому сопернику понятно, что он не новичок. Он один из лучших по контролю над ситуацией, но также один из самых жестких пилотов. Ландо Норрис должен был это знать.

Кроме того, Норрис несколько раз выехал за пределы трассы», – заявил Марко.

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Андреа Стелла: «Был уверен, что расследуют Ферстаппена, а не Норриса. Сколько раз Макс так защищался?»

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: Speedweek
Гран-при США
logoМакларен
logoРед Булл
logoФормула-1
logoГельмут Марко
logoМакс Ферстаппен
logoЛандо Норрис
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