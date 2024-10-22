Алекс Албон о штрафе Норриса: «Если оба выезжают за пределы трассы, это серая зона. Напоминает Бразилию-2021»

Албон вспомнил о выдавливании Ферстаппеном Хэмилтона на фоне судейского скандала.

Пилот «Уильямса » Алекс Албон высказался о штрафе Ландо Норриса на Гран-при США : гонщик «Макларена» обогнал Макса Ферстаппена за пределами трассы, при этом представитель «Ред Булл » также выехал за белую линию.

«Я считал, что обычно, если оба выезжают за пределы трассы, это несколько переходит в серую зону. Напоминает Бразилию.

Думаю, если ты остаешься в границах, все честно. Ты это сделал», – заявил экс-напарник Ферстаппена.

На Гран-при Сан-Паулу-2021 Макс выдавил пилота «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона и сам выехал за пределы трассы. Тогда нидерландец не получил штраф.

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