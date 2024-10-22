Алекс Албон о штрафе Норриса: «Если оба выезжают за пределы трассы, это серая зона. Напоминает Бразилию-2021»
Албон вспомнил о выдавливании Ферстаппеном Хэмилтона на фоне судейского скандала.
Пилот «Уильямса» Алекс Албон высказался о штрафе Ландо Норриса на Гран-при США: гонщик «Макларена» обогнал Макса Ферстаппена за пределами трассы, при этом представитель «Ред Булл» также выехал за белую линию.
«Я считал, что обычно, если оба выезжают за пределы трассы, это несколько переходит в серую зону. Напоминает Бразилию.
Думаю, если ты остаешься в границах, все честно. Ты это сделал», – заявил экс-напарник Ферстаппена.
На Гран-при Сан-Паулу-2021 Макс выдавил пилота «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона и сам выехал за пределы трассы. Тогда нидерландец не получил штраф.
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Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: Autosport
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