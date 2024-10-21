Тото Вольфф о «непоследовательных» штрафах: «Знаю, почему, но не могу сказать по ТВ»
Исполнительный директор «Мерседеса» Тото Вольфф назвал «непоследовательным» судейство на Гран-при США.
Пилот немецкой команды Джордж Расселл, гонщик «Макларена» Ландо Норрис и другие спортсмены получили пятисекундные штрафы, лидер «Ред Булл» Макс Ферстаппен не был наказан.
«[Штрафы] непоследовательные. Что касается Валттери [Боттаса], это даже была не гонка [Расселла]. [В спринте] мы видели инциденты, где происходило в точности то же самое, но без штрафов – в борьбе за позиции, за реальные позиции. Так что это абсолютно странный и чудной штраф.
Думаю, мы знаем, почему, но я не могу сказать по ТВ», – заявил Тото в интервью Sky Sports.
Вольфф также высказался о стюардах:
«В конце концов, это трудная работа. Некоторые очень хорошие, некоторые делают все возможное, и необходимо отдать должное этим ребятам».
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