Маттиа Бинотто о шансах Шумахера попасть в «Заубер»: «подобные решения нужно принимать, руководствуясь здравым смыслом, а не эмоциями»

Бинотто не исключает перехода Мика Шумахера в «Заубер ».

Глава программы «Ауди» в «Формуле-1» – команда начнет выступать в чемпионате в заводском статусе с 2026 года, – рассказал, что руководство еще не приняло решения относительно того, кто в следующем сезоне станет напарником Нико Хюлькенберга.

Ранее сообщалось, что в «Заубер-Ауди» договорились с Боттасом на однолетний контракт, но затем информацию опровергли. Считается, что на место в команде также претендуют Габриэль Бортолето и выступающий в данный момент за «Уильямс» Франко Колапинто.

«Я объяснил Мику, что решение пока не принято. Шумахер находится в нашем списке, мы с ним хорошо ладим.

Другое дело, подобные решения нужно принимать, руководствуясь здравым смыслом, а не эмоциями», – рассказал Бинотто.

Маттиа Бинотто: «Ауди» ожидает борьбу среди лидеров в 2030-м»