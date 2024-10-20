Маттиа Бинотто о шансах Шумахера попасть в «Заубер»: «подобные решения нужно принимать, руководствуясь здравым смыслом, а не эмоциями»
Бинотто не исключает перехода Мика Шумахера в «Заубер».
Глава программы «Ауди» в «Формуле-1» – команда начнет выступать в чемпионате в заводском статусе с 2026 года, – рассказал, что руководство еще не приняло решения относительно того, кто в следующем сезоне станет напарником Нико Хюлькенберга.
Ранее сообщалось, что в «Заубер-Ауди» договорились с Боттасом на однолетний контракт, но затем информацию опровергли. Считается, что на место в команде также претендуют Габриэль Бортолето и выступающий в данный момент за «Уильямс» Франко Колапинто.
«Я объяснил Мику, что решение пока не принято. Шумахер находится в нашем списке, мы с ним хорошо ладим.
Другое дело, подобные решения нужно принимать, руководствуясь здравым смыслом, а не эмоциями», – рассказал Бинотто.
Маттиа Бинотто: «Ауди» ожидает борьбу среди лидеров в 2030-м»
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