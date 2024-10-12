Маттиа Бинотто: «Ауди» ожидает борьбу среди лидеров в 2030-м»

«Ауди» нескоро станет топ-командой «Ф-1», считает Бинотто.

Глава программы «Ауди» в «Формуле-1» (до конца 2025 года выступает как «Заубер ») Маттиа Бинотто рассказал, когда коллектив будет бороться среди лидеров.

«Другим командам потребовались годы, чтобы добраться до вершины. Тодт пришел в Маранелло в 1993-м, а первый Кубок конструкторов был завоеван [«Феррари»] в 1999-м. То же случилось с «Мерседесом ». Путь занимает пять-семь лет, мы ожидаем, что будем бороться в 2030-м.

Нам предстоит восхождение, перед нами Эверест, и сейчас мы видим лишь его основание. Мы решаем, с какой стороны забраться – важно проложить путь», – заявил Бинотто.

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