Ландо Норрис о лидерстве в «Ф-1»: «Все может очень быстро измениться»

Норрис заявил, что не собирается расслабляться из-за преимущества над Пиастри.

Пилот «Макларена » прокомментировал лидерство в личном зачете «Ф-1».

После побед в Мексике и Бразилии Ландо Норрис вырвался на первую строчку чемпионата. За три гонки и один спринт до конца сезона он опережает напарника Оскара Пиастри на 24 очка.

«Не знаю, какой была ситуация с очками до Бразилии и после Бразилии или даже до Мексики и после нее, но там была большая разница.

Чувствую, что последние уик-энды я выступаю на очень высоком уровне, но очень трудно поддерживать такую форму все время. Я соперничаю с потрясающими пилотами. Рассчитываю и дальше выступать на том же уровне – но гарантии нет.

Я понимаю, что все может очень быстро измениться. Может случиться так, что мне не повезет или что я не смогу выступить наилучшим образом, в отличие от других соперников. Все может запросто измениться. Конечно, я чувствую, что чуть лучше контролирую ситуацию, но в то же время невозможно контролировать все.

Так что я не смотрю на свое нынешнее положение как-то по-особому. Я концентрируюсь на конкретной сессии. Сначала стараюсь выжать максимум в первой практике, затем во второй. Пока я отношусь к этому таким образом, у меня не возникает чувства, будто после Бразилии что-то изменилось.

Внешне это может и выглядит так, но внутренне я нормально воспринимаю происходящее и просто продолжаю заниматься делом», – сказал Норрис.

Норрис 7 лет просидел в «Макларене» в ожидании титула «Ф-1». Его звали «Ред Булл» и «Мерседес»

