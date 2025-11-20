  • Спортс
  • Юки Цунода о шансах остаться в «Ред Булл»: «Если бы сказал, что не нервничаю, то соврал бы»
0

Юки Цунода о шансах остаться в «Ред Булл»: «Если бы сказал, что не нервничаю, то соврал бы»

Цунода признал, что нервничает из-за риска потерять место в «Ред Булл».

Пилот «Ред Булл» высказался о положении, в котором оказался в конце сезона-2025.

До конца сезона осталось три этапа, и Юки Цунода рискует лишиться места в команде. Пока не решено, останется ли японец в целом в «Ф-1».

«Если бы я сказал, что не нервничаю, то соврал бы. По правде говоря, ситуация похоже на то, что было в прошлом году или даже два года назад. Я привык. Это часть «Формулы-1».

Хороший момент заключается в том, что у меня есть опыт, ведь я много раз оказывался в подобном положении. Я знаю, что мне нужно делать в следующих гонках. В конце концов я не контролирую все эти решения, верно? Все, что я могу, это выложиться на полную. Именно это мне и нравится, ради это я выступаю здесь. Вот чем я займусь.

Конечно, я немного волнуюсь. Это заметно, особенно вне гонки. Но в то же время одна из моих сильных сторон заключается в том, что как только я надену шлем, то просто обо всем забуду и смогу насладиться видом Вегаса.

У нас все еще есть надежда на хороший результат. Сделаю все возможное, чтобы помочь Максу [Ферстаппену] или команде в Кубке конструкторов. Основная задача – быть как можно ближе к Максу в квалификации. Вот что я должен делать.

В Мексике мы смогли бы набрать очки, если бы провели прекрасный пит-стоп. В Бразилии была определенно моя вина, ведь на первом круге я повредил переднее антикрыло. Но в целом темп был хорошим. Самое главное – команда знает об этом. Это лучше, чем если бы темпа вообще не было. Но я осознаю, что мне еще нужно прибавить в квалификации», – сказал Цунода перед Гран-при Лас-Вегаса.

Ферстаппена выкинут из титульной гонки «Ф-1»? А «Феррари» отыграется?
 

Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: Motorsport.com
logoФормула-1
logoГран-при Лас-Вегаса
logoЮки Цунода
logoРед Булл
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
