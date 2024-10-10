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Гюнтер Штайнер: «Шумахеру помог бы отец или менеджер вроде Уэббера. Большой талант Мика не обсуждается»

Штайнер рассказал о главной ошибке Мика Шумахера в «Ф-1».

Бывший руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер полагает, что Мику Шумахеру не хватило наставника, чтобы раскрыться в «Формуле-1».

«Если бы я снова работал с Миком, то посоветовал бы ему нанять менеджера и/или советника. Кого-то с гоночным опытом, кто мог бы его наставлять. Невозможно вступить в большой спорт с такой ответственностью и давлением без подобного человека в своем окружении. Это нелепо.

Его отец, Михаэль, стал чемпионом мира в 22 года, и у него был [менеджер] Вилли Вебер годами. Почему у Мика не было кого-то такого? Слушайте, у Мика Шумахера большой талант – это не обсуждается – но, на мой взгляд, его талант не взращивали должным образом.

Я считал, что внес свой вклад, предоставив ему шанс отточить зубы в машине «Ф-1», но в итоге этого оказалось недостаточно. Все должны были сделать больше, в том числе и он», – отметил Штайнер в своей книге Unfiltered.

Гюнтер прокомментировал данный отрывок в интервью, приведя в пример менеджера Оскара Пиастри из «Макларена» – экс-гонщика «Формулы-1» Марка Уэббера:

«Я общался с Марком, и он говорил: «Нет-нет, парень сам в порядке». Да, Марк, потому что есть человек, у которого можно спросить что угодно, который прошел через то же самое 20 годами раньше. Ты это пережил, являешься очень подходящим человеком, также ты побывал на другой стороне, работал комментатором «Формулы-1» и знаешь журналистскую составляющую.

Конечно, Оскар тоже умный парень, он верит и следует тому, что говорит Марк, не пытается с ним бороться. Это очень хорошее сочетание – очень сложно подобное найти. Думаю, такое происходит, может, раз в 20 лет. К тому же они из одной страны.

Что-то такое точно помогло бы Мику. Если бы его отец бы рядом, это также помогло бы. Не пришлось бы долго искать, ведь его отец – один из лучших гонщиков».

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Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: Daily Mirror
logoМихаэль Шумахер
logoМакларен
logoМарк Уэббер
Вилли Вебер
logoФормула-1
logoХаас
logoМик Шумахер
logoГюнтер Штайнер
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