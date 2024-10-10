Гельмут Марко: «Ауди» всерьез рассматривает Мика Шумахера, похоже»
Советник «Ред Булл» Гельмут Марко поделился мнением о шансах Мика Шумахера оказаться в «Заубере» (с сезона-2026 – «Ауди»), рассуждая об увеличении числа молодых гонщиков в «Формуле-1».
«Однажды мы запустили философию, которая предполагала шанс для молодых гонщиков в «Формуле-1». Себастьян Феттель, Макс Ферстаппен и Даниэль Риккардо – вот лишь три примера.
Теперь другие команды следуют этой философии. «Мерседес» предоставил возможность Кими Антонелли, «Хаас» – Оливеру Бермэну, «Уильямс» – Франко Колапинто. И, похоже, к счастью, «Ауди» всерьез рассматривает молодого Мика Шумахера», – заявил австриец.
«Заубер» рассматривает Шумахера. Боттас просит больше денег, Бортолето и Колапинто не будут подписаны (Blick)
Гюнтер Штайнер: «Шумахеру помог бы отец или менеджер вроде Уэббера. Большой талант Мика не обсуждается»
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий