Гельмут Марко: «Ауди» всерьез рассматривает Мика Шумахера, похоже»

Марко считает вероятным переход Шумахера в «Заубер».

Советник «Ред Булл » Гельмут Марко поделился мнением о шансах Мика Шумахера оказаться в «Заубере » (с сезона-2026 – «Ауди»), рассуждая об увеличении числа молодых гонщиков в «Формуле-1».

«Однажды мы запустили философию, которая предполагала шанс для молодых гонщиков в «Формуле-1». Себастьян Феттель , Макс Ферстаппен и Даниэль Риккардо – вот лишь три примера.

Теперь другие команды следуют этой философии. «Мерседес» предоставил возможность Кими Антонелли, «Хаас» – Оливеру Бермэну, «Уильямс» – Франко Колапинто. И, похоже, к счастью, «Ауди» всерьез рассматривает молодого Мика Шумахера», – заявил австриец.

«Заубер» рассматривает Шумахера. Боттас просит больше денег, Бортолето и Колапинто не будут подписаны (Blick)

Гюнтер Штайнер: «Шумахеру помог бы отец или менеджер вроде Уэббера. Большой талант Мика не обсуждается»