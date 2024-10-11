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Хуан-Пабло Монтойя о будущем Переса: «Серхио приносит компании «Ред Булл» десятки миллионов долларов»

Монтойя высказался о перспективах Переса в «Ред Булл».

Бывший пилот «Формулы-1» считает, что не лучшие выступления Переса в «Ф-1» на самом деле мало влияют на прочность его позиций в команде, поскольку коммерческая выгода от его выступлений за «Ред Булл» перевешивает проблему слабых результатов.

«Когда Перес подписал с «Ред Булл» новый двухлетний контракт, Кристиан Хорнер вроде бы сказал, что на самом деле речь идет о контракте по схеме 1+1. Если бы они подписали такой контракт, я бы предположил, что Перес остается в «Ред Булл» еще на год, если не произойдет ничего серьезного. При этом на Гран-при Сингапура ходили слухи, что в «Ред Булл» вообще могут скоро объявить о том, что Серхио Перес принял решение завершить карьеру в конце 2025 года.

Как бы то ни было, Перес для «Ред Булл» чрезвычайно ценен – с точки зрения влияния на продажи энергетиков в Латинской Америке, в Мексике, в США. Просто посмотрите на цифры. Поспрашивайте – и вы поймете, какие это деньги. Речь о десятках миллионов долларов, которые Перес приносит «Ред Булл». Для компании это важный момент.

Поговаривали, что до прихода Переса в команду «Ред Булл» компания подумывала закрыть свой завод в Мексике. А теперь, после прихода Серхио, им, вероятно, пришлось наоборот открыть второй завод. Так что с его приходом ситуация для компании «Ред Булл» в Мексике, Центральной и Латинской Америке сильно преобразилась. Речь об очень больших цифрах, так что на самом деле не так просто сказать, какой гонщик будет лучше», – рассказал Монтойя.

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Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: racingnews365
logoРед Булл
logoХуан-Пабло Монтойя
logoФормула-1
logoСерхио Перес
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