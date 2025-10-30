Карун Чандок: «Борьба Ферстаппена и Хэмилтона раскрыла лазейку в гайдлайнах – я уже говорил, что их нужно улучшить»
Комментатор Sky Sports и бывший пилот «Формулы-1» Карун Чандок оценил сражение Макса Ферстаппена из «Ред Булл» с гонщиком «Феррари» Льюисом Хэмилтоном на Гран-при Мехико.
«Как я уже говорил, гайдлайны, регулирующие борьбу на трассе, все еще нужно улучшить, на мой взгляд, и битва Макса против Льюиса снова подсветила «гонку до апекса».
Макс нырнул по внутренней к апексу в первом повороте и в некотором смысле использовал гайдлайны, раскрыл очередную лазейку, как было в Остине в прошлом году.
Макс первым оказался на апексе, затем произошел своего рода обмен ударами в первом секторе, но в итоге Ферстаппен отыграл позицию.
В четвертом повороте оба пилота заблокировали колеса. Ферстаппен был очевидно впереди, а Льюис срезал по траве. Стюарды посчитали – на мой взгляд, справедливо – что он получил преимущество, потому что оказался впереди Ферстаппена, а также отыграл время. Думаю, ему могли дать и пять секунд вместо десяти», – сообщил Чандок.
Фернандо Алонсо: «Соперники поехали по прямой в поворотах, ФИА закрывает глаза второй раз подряд. Урок усвоен»
Брандл и Вильнев согласились, что Леклера следовало наказать в Мексике, но разошлись в оценке действий Ферстаппена на старте