Карун Чандок: «Борьба Ферстаппена и Хэмилтона раскрыла лазейку в гайдлайнах – я уже говорил, что их нужно улучшить»

Чандок высказался о действиях Ферстаппена и современных стандартах борьбы.

Комментатор Sky Sports и бывший пилот «Формулы-1» Карун Чандок оценил сражение Макса Ферстаппена из «Ред Булл » с гонщиком «Феррари » Льюисом Хэмилтоном на Гран-при Мехико.

«Как я уже говорил, гайдлайны, регулирующие борьбу на трассе, все еще нужно улучшить, на мой взгляд, и битва Макса против Льюиса снова подсветила «гонку до апекса».

Макс нырнул по внутренней к апексу в первом повороте и в некотором смысле использовал гайдлайны, раскрыл очередную лазейку, как было в Остине в прошлом году.

Макс первым оказался на апексе, затем произошел своего рода обмен ударами в первом секторе, но в итоге Ферстаппен отыграл позицию.

В четвертом повороте оба пилота заблокировали колеса. Ферстаппен был очевидно впереди, а Льюис срезал по траве. Стюарды посчитали – на мой взгляд, справедливо – что он получил преимущество, потому что оказался впереди Ферстаппена, а также отыграл время. Думаю, ему могли дать и пять секунд вместо десяти», – сообщил Чандок.

