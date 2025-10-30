Гюнтер Штайнер: «Ферстаппен – мой фаворит чемпионата, если «Макларен» ничего не предпримет. «Правила папайи» работают на Макса»

Штайнер считает реалистичным титул Ферстаппена, несмотря на поражение в Мексике.

Бывший руководитель «Хааса » Гюнтер Штайнер ответил на вопрос о том, остается ли пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен в борьбе за титул с гонщиками «Макларена » Ландо Норрисом и Оскаром Пиастри.

«Да. Я знал это несколько гонок назад и говорю «да». И его лучший союзник – «Макларен». «Правила папайи» работают на Макса.

Мексика – особенная трасса, и мы не должны спешить с выводом, что у «Ред Булл » больше нет быстрой машины. Не буду говорить «да» или «нет» – я просто не знаю. Бывает, что в Мексике у тебя очень быстрый болид, и ты не совсем понимаешь, почему. Не стал бы делать вывод, что «Ред Булл» уже не так хорош, как в Остине.

Считаю, если [«Макларен»] ничего не предпримет, мой фаворит – Макс», – заявил итальянец.

У Штайнера, который ранее ставил на титул Пиастри, в шутку спросили, ненавидит ли он Норриса и не является ли одним из мексиканцев, которые освистывали Ландо после победы на Гран-при Мехико.

«Нет, на самом деле мне нравится Ландо Норрис (смеется). Просто они сражаются и отбирают друг у друга очки, и Макс…

В Мексике борьбы не было? Но, опять же, это особенная трасса. Посмотрим, что будет в Бразилии.

Мы знаем, что Ландо – не самый стабильный пилот. Почему мы должны считать, что теперь он всегда должен показывать высочайший уровень? А Макс очень редко ошибается», – отреагировал Гюнтер.

