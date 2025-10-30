Чемпион «Ф-1» 2009 года Баттон завершает гоночную карьеру

Гонка в Бахрейне станет последней в карьере Баттона.

Чемпион «Формулы-1» 2009 года Дженсон Баттон сообщил об уходе из профессионального автоспорта после заключительного этапа чемпионата мира по гонкам на выносливость (WEC).

Гонка «8 часов Бахрейна» пройдет 8 ноября.

Пилот выступал в «Ф-1» в 2000-2017 годах за «Уильямс », «Бенеттон » / «Рено », «БАР» / «Хонду» и «Макларен » и выиграл титул в составе «Брауна». Последние два года Баттон гонялся на гиперкарах «Порше» и «Кадиллак» в WEC.

«Эта гонка будет для меня последней. Мне всегда нравился Бахрейн – считаю, это классная трасса, и я хочу насладиться заездом по максимуму, поскольку это станет завершением моей профессиональной гоночной карьеры.

Моим детям четыре и шесть лет, а ты уезжаешь из дома на неделю и так по ним скучаешь – это время невозможно будет вернуть. У меня ощущение, что я многое упустил за последнюю пару лет, но это нормально – я знал, что так будет. Однако я не готов заниматься этим еще один сезон», – заявил 45-летний британец, добавив, что намерен участвовать в любительских соревнованиях за рулем классических машин.

