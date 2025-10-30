24

Чемпион «Ф-1» 2009 года Баттон завершает гоночную карьеру

Гонка в Бахрейне станет последней в карьере Баттона.

Чемпион «Формулы-1» 2009 года Дженсон Баттон сообщил об уходе из профессионального автоспорта после заключительного этапа чемпионата мира по гонкам на выносливость (WEC).

Гонка «8 часов Бахрейна» пройдет 8 ноября.

Пилот выступал в «Ф-1» в 2000-2017 годах за «Уильямс», «Бенеттон» / «Рено», «БАР» / «Хонду» и «Макларен» и выиграл титул в составе «Брауна». Последние два года Баттон гонялся на гиперкарах «Порше» и «Кадиллак» в WEC.

«Эта гонка будет для меня последней. Мне всегда нравился Бахрейн – считаю, это классная трасса, и я хочу насладиться заездом по максимуму, поскольку это станет завершением моей профессиональной гоночной карьеры.

Моим детям четыре и шесть лет, а ты уезжаешь из дома на неделю и так по ним скучаешь – это время невозможно будет вернуть. У меня ощущение, что я многое упустил за последнюю пару лет, но это нормально – я знал, что так будет. Однако я не готов заниматься этим еще один сезон», – заявил 45-летний британец, добавив, что намерен участвовать в любительских соревнованиях за рулем классических машин.

Дженсон Баттон о борьбе за титул: «Это очень похоже на сезон-2009, когда нас с Баррикелло преследовал Феттель»

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: BBC
logoФормула-1
Бенеттон
logoХонда
logoДженсон Баттон
Порше
logoРено
Браун
logoМакларен
logoWEC
logoУильямс
Кадиллак
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Главные новости
Карун Чандок: «Борьба Ферстаппена и Хэмилтона раскрыла лазейку в гайдлайнах – я уже говорил, что их нужно улучшить»
30 минут назад
Себастьян Буэми: «Будет грустно, если величайший пилот всех времен Ферстаппен не выиграет титул»
сегодня, 08:41
Гюнтер Штайнер: «Ферстаппен – мой фаворит чемпионата, если «Макларен» ничего не предпримет. «Правила папайи» работают на Макса»
сегодня, 08:09
Фредерик Вассер: «В какой-то момент подумал, что Бермэн может попасть на подиум»
вчера, 19:38
Тимо Глок о Норрисе в Мехико: «Это была не победа, а демонстрация силы»
вчера, 19:19
Мартин Брандл: «В тот момент, когда в «Феррари» освободится место, Бермэн должен быть основным кандидатом»
вчера, 18:48
Марко Андретти объявил о завершении гоночной карьеры
вчера, 18:05
Джон Мэлоун покидает пост президента «Либерти Медиа»
вчера, 17:54
Юристы стороны защиты назвали иск Массы несостоятельным и попыткой ввести суд в заблуждение
вчера, 17:07
Джолион Палмер: «Леклер должен был получить очевидный штраф за обгон Хэмилтона за пределами трассы»
вчера, 15:58
Ко всем новостям
Последние новости
Алешин и Ременяко – победители сезона-2025 Российской серии гонок на выносливость (REC)
27 октября, 15:22
Где смотреть Гран-при Мехико-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
22 октября, 07:00
Праздник мотокросса: MX Igora Drive прошел на «Игора Драйв»
14 октября, 10:10
Где смотреть Гран-при США-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
13 октября, 08:13
На трассе «Игора Драйв» пройдут соревнования по мотокроссу MX IGORA DRIVE 2025
7 октября, 10:54Фото
Рекорды на старте и феерия на треке – Российская серия гонок на выносливость завершила сезон захватывающим Гран-при Москвы
6 октября, 15:30Фото
Роман Тиводар стал победителем Кубка России по дрифту «TEBOIL Суперфинал РДС»
6 октября, 09:48
REC соберет рекордное количество участников на Гран-при Москвы 4 октября
30 сентября, 11:00Фото
Кубок России «Суперфинал РДС» пройдет 4 и 5 октября в спорткомплексе «Ростов Арена»
30 сентября, 09:48Фото
Цареградцев стал двукратным чемпионом RDS GP, Чивчян выиграл 100-й этап Российской Дрифт Серии
29 сентября, 11:50