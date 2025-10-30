Себастьян Буэми: «Будет грустно, если величайший пилот всех времен Ферстаппен не выиграет титул»

Буэми назвал Ферстаппена величайшим и выразил надежду на чемпионство Макса.

Пилот «Формулы E » и гонщик симулятора «Ред Булл » Себастьян Буэми высказался о шансах Макса Ферстаппена защитить титул.

«В Мексике Макс провел потрясающую гонку, но не считаю, что машина была такой же быстрой, как в Остине, Баку и Монце. Надеюсь, в Сан-Паулу получится полностью реализовать потенциал болида.

Может ли Ферстаппен стать чемпионом? На мой взгляд, он величайший пилот всех времен. Он лучший. Вне зависимости от машины, на мой взгляд, он является лучшим и сильнейшим.

Я бы очень хотел, чтобы он завоевал чемпионство, пусть даже в «Формуле-1» дело не только в лучшем пилоте, но и в лучшей машине. Но невозможно даже спорить – он лучший.

Будет грустно, если он не выиграет титул. Но даже если бы он заработал еще несколько очков [в Мексике], это была бы непростая задача. Ему нужно, чтобы все сложилось идеально, и, наверное, необходимо немного удачи для себя и невезения для соперников», – произнес Буэми.

