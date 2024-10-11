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Джордж Расселл: «В ситуации с Магнуссеном «Формуле-1» нужно было создать прецедент»

Расселл высказался о работе системы штрафных баллов в «Ф-1».

Пилот «Мерседеса» считает, что система нуждается в отладке, но при этом поддержал сам факт жестких штрафов за серьезные нарушения.

Кевин Магнуссен стал первым за последние 12 лет гонщиком, дисквалифицированным на один Гран-при. И первым, кто был вынужден сделать это, набрав 12 штрафных баллов за различные нарушения.

«В предыдущие годы мы уже неоднократно вели этот разговор. Да, за последние 12 лет [до случая Магнуссена] никого ни разу не дисквалифицировали, так что можно задаться вопросом – а является ли система штрафных баллов достаточно жесткой?

Да, кто-то может сказать, что получение штрафных баллов за инцидент Кевина в Монце – это слишком. Но с другой стороны можно вспомнить пару инцидентов, в которых штраф наоборот был недостаточно велик.

Кроме того, в ситуации с Магнуссеном нам нужно было создать прецедент во многом для младших формульных серий. Ведь ребята, выступающие в «Ф-4», «Ф-3», «Ф-2» смотрят в первую очередь на нас. И мы должны показывать им, что опасные маневры и опасный пилотаж – вещи недопустимые, и за них нужно наказывать», – рассказал Расселл.

История в «Ф-1»: пропали сэйфти-кары! 9 Гран-при подряд – откуда рекордная серия?

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: racingnews365
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