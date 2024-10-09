История в «Ф-1»: пропали сэйфти-кары! 9 Гран-при подряд – откуда рекордная серия?

В «Формуле-1» редкая серия для тонких ценителей6 в девяти Гран-при подряд не выезжает машины безопасности. За это время «Макларен» успел обогнать «Ред Булл» в Кубке конструкторов, победили 6 разных гонщиков, Оскар Пиастри успел выиграть впервые за карьеру в Гран-при, а Хэмилтон – вернуться на первую строку спустя три года ожидания, Магнуссен получил и отсидел бан на этап, в «Ф-1» дебютировал и даже заработал очки Франко Колапинто, Дэн Риккардо вновь вылетел из серии...

Событие породило большое количество шуток в социальных сетях: фанаты строят теории о сильнейшем составе в истории, пилоты анализируют закономерность глубже, а над пилотом сэйфти-кара Берндом Майлендером уже подтрунивают.

Долгое время серия была относительно в тени и обсуждалась только среди любителей глубинной статистики, но Гран-при Сингапура уже привлек большее внимание: впервые в истории на этой трассе не выехала машина безопасности. Кстати, букмекеры давали коэффициент 1.14 на то, что старина Бернд не заскучает в девятый раз подряд. Как раз напротив, сыграл 5.50 – сэйфти-кар снова остался без работы.

Причем, казалось бы, в Азии-то уж точно все было за аварии: и дополнительная зона DRS для обгонных рисков, и необходимость прорыва для нескольких пилотов, и супержаркие и супервлажные условия – даже похуже прошлогодних:

Но... Опять ничего . Впервые за все годы этапа в «Ф-1» – как понятно по коэфициенту, такой исход казался крайне маловероятным.

Это фантастика: такого не было 20 лет, в чемпионате есть интрига, статистика этапов против

В последний раз машина Майлендера появлялся в Канаде еще в июне – причем дважды. Тогда это было спровоцировано действиями Логана Сарджента и столкновением Александра Албона с Карлосом Сайнсом.

Девять Гран-при без машины безопасности на трассе – повторение рекорда. Такое в «Формуле-1» случалось только раз – на стыке двух сезонов в период с 2003-го по 2004-й. Чемпионат закончился в напряженной борьбе за титул между Михаэлем Шумахером и Кими Райкконеном, но на удивление без больших аварий.

А вот далее объяснимо: серия продолжилась в новом году, когда немец оформил пять побед подряд со старта турнира. На шестом этапе в Монако до финиша добрались только девять гонщиков – там уже без сэйфти-кара было не обойтись.

Сейчас букмекерские компании ждали машину безопасности по нескольким причинам:

● Есть борьба за титул – вероятность аварий выше. ● В Сингапуре никогда не было этапов без сэйфти-кара. ● Требования возросли в сравнении с прошлыми сезонами – Майлендера вызывают чаще, активнее включают режимы виртуального сэйфти-кара и вывешивают желтые и красные флаги. Больше никакого риска!

Средний коэффициент у букмекеров редко превышает 1.60 (62%) на появление сэйфти-кара, даже если трасса является относительно скучной и безопасной.

Теория Фернандо Алонсо: технику не напрягают на все 100

Шумиха по поводу странной серии дошла и до гонщиков. Наиболее подробно из действующих пилотов ситуацию проанализировал Фернандо Алонсо.

«Думаю, проблема современных болидов в том, что мы не выжимаем из них 100%. Все разваливается, когда вы выходите за рамки, но сейчас мы едем на 90% - это часто позволяет быть быстрее.

Баку – хороший пример. Я стал 15-м в квалификации только из-за проблем у Ландо Норриса. Если бы не это, то я бы закончил квалификацию и стартовал в гонке 16-м. Семь минут спустя я ехал так же, но поставил другой комплект шин и оказался пятым во втором сегменте квалификации. Я тормозил в тех же точках, подготовка не отличалась.

Мы все едем на 90%, заботимся о шинах, экономии топлива и обо всех подобных вещах. В связи с этим нет так много проблем. А когда их нет – нет и автомобилей безопасности или большого количества аварий. Машины держатся увереннее, хотя это и противоречит инстинкту пилоты: в квалификации хочется ехать на 110%, поставив новые шины, но теперь с этими машинами нужно сдерживаться ».

Дело действительно частично в новых машинах и покрышках: непрдсказуемость их работы ругают все – и даже называют «темной магией» секреты к пониманию их работы . В таких условиях рисковать сверх меры готов только безумец – ведь машины все усложняются и дорожают, и каждая авария может стоить пару миллионов долларов.

А ведь в новой «Ф-1» есть потолок расходов – и он каждый год уменьшается. Сейчас он установлен на сумме примерно в 147 млн – то есть каждая крупная авария отрезает 1,5% доступных денег. И это при затратах на персонал, логистику и сборку машины минимум в 120 млн – часто на выпуск обновлений остается по 4-7 млн на весь сезон. То есть любая неудача может срезать план улучшений на финал года!

Оттуда и консервативность подхода и в пилотаже, и в подборе пилотов: пока команды только привыкали с работе с потолком и расходами, то предпочитали возвращать 36-летних ветеранов вроде Нико Хюлькенберга вместо новичков. И как раз на рекордный период из 9 сэйфти-каров пришлось 7 гонок с максимально стабильным многолетним опытным составом.

И, конечно, уровень пилотажа и подготовки благодаря новым подходам к тренировкам, питанию и отработке трасс на симуляторе растут с каждым годом – ребята превращаются в настоящих роботов!

Фанаты скучают по Мазепину и ищут работу для Майлендера

В фанатских сообществах тема с отсутствием машины безопасности – едва ли не главный повод для шуток после Сингапура.

Болельщики призывают вернуть Никиту Мазепина или хотя бы Николаса Латифи. Многие скучают даже по Логану Сардженту. Нестабильный американец спровоцировал аварию в Нидерландах, но тогда сэйфти-кар все равно не появился.

«Мазепин и Латифи. Они с этим разберутся», – самый популярный ответ на вопрос «Что нужно для возвращения сэйфти-кара?» в любом реддит-треде.

Еще одна персона для шуток – водитель машины безопасности Бернд Майлендер. Немец с 2000 года пропустил только три Гран-при. Сейчас бывшему гонщику предлагают уже задуматься и о пенсии в связи с тем, что профессия вымирает.

«А что если Бернд Майлендер был ключом к доминированию «Ред Булл»?», – еще один едкий комментарий.

Когда прервется серия?

Следующий этап «Формулы-1» – в США. В Техасе гонка проводится с 2012 года. За это время машина безопасности появлялась на трассе в рамках четырех этапов.

Гран-при не входит в список самых безопасных – середняк у аналитиков. Еще до загадочной серии в прошлом году букмекеры предлагали коэффициент 1.45 на появление машины безопасности в в Техасе. Пока новых котировок нет, но, вероятно, в линии предложат соотношение близкое к 50 на 50.

Один рекорд точно устоит: с 1950-го по 1973-й гоняли без каких-либо машин безопасности (потому что их просто не было в регламенте и чемпионате). Возвращение к истокам?

Ставки на Спортсе

Символ внезапности новой «Ф-1» – в кэфах на победителя. Фавориты не взяли и половины гонок

Фото: HOCH ZWEI, Panoramic/Keystone Press Agency/Wang He; Xinhua/Du Zixuan/Global Look Press