Тото Вольфф о проблемах обновления болида: «Многие команды сейчас допускают ошибки»

В «Мерседесе» признали трудности с улучшением болида 2024 года.

Исполнительный директор «Мерседеса » отметил, что команды зачастую сильно рискуют, разрабатывая крупные обновления для своих болидов.

«Макларен» считается практически единственной командой, которой удалось добиться значительного прогресса в доработке своей машины. В то время как конкуренты «Макларена » в попытках улучшить свои машины в этом сезоне зачастую оказывались в тупике.

Так, в «Мерседесе» в итоге вообще отказались от использования нового днища, подготовленного к Гран-при Бельгии. Теперь в «Мерседесе» готовят еще один крупный пакет обновлений болида к предстоящему Гран-при США.

«Мне сложно ответить на этот вопрос. Я слышал, как Зак Браун рассказывал, что последний раз «Макларен» обновлял свою машину еще на Гран-при Майами, и их машина с тех едет все быстрее и быстрее. То есть они стараются упрочить свои позиции путем доработки готовой машины.

Но такой подход тоже может быть рискованным, потому что если обновления соперников будут работать, они смогут, допустим, прибавить в скорости на 0,2 секунды [улучшив время прохождения круга], потом еще на 0,2 секунды, а потом на 0,1 секунды – и вот уже разница составляет 0,5 секунды на круге.

Более того, консолидация конфигурации болида, которой уже полгода, тоже не сработает. Вот почему многие из нас сейчас допускают ошибки [в попытках доработать свои болиды].

Вам нужно заново анализировать все доступные данные, создавать новое днище, когда предыдущая, тоже новая версия, не сработала. При этом старая версия у вас тоже не работала», – рассказал Вольфф .

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