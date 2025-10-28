Майк Крак: «Астон Мартин» так и не понял, как выступать на трассе в Мексике»

В «Астон Мартин» объяснили слабое выступление в Мексике.

Операционный директор «Астон Мартин » высказался о провальном выступлении команды на Гран-при Мехико, где Фернандо Алонсо сошел с дистанции, а Ланс Стролл финишировал 14-м.

«За три года нам не удалось показать хороший темп в Мексике . Это низкоскоростной трек, который располагается высоко над уровнем моря, с низким уровнем сцепления… мы так и не поняли, как тут выступать.

Во время первого круга мне казалось, что все делали, что хотели [когда резали повороты], и им это сходило с рук. Сложно решить, кто виноват, но я полностью понимаю злость Фернандо. Если посмотреть на его онборд, то он прошел несколько машин, но затем они вновь возникли перед ним.

Сход Алонсо? Мы ехали очень близко к Карлосу [Сайнсу], что влияло на охлаждение и шины. У нас возникли проблемы с температурой и износом – лучше было не рисковать.

В какой-то степени мы выглядели лучше, чем ожидали – но мы все еще не понимаем трассу в Мексике», – резюмировал Крак.

