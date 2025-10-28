Аяо Комацу о 4-м месте Бермэна: «Он не допустил ни одной ошибки, не так ли? Просто невероятно»

Комацу пришел в восторг от выступления Бермэна в Мексике.

Руководитель «Хааса » высказался о 4-м месте Оливера Бермэна на Гран-при Мехико.

«Мы всегда видели его большой талант. Каждый раз мы вместе учимся и становимся лучше. Начиная с Сингапура, он проводит очень хорошие уик-энды.

В Остине была пара неудачных моментов в спринте и основной гонке, но в остальном Оливер выступил блестяще. Что я могу сказать насчет Мексики ? Он не допустил ни одной ошибки, не так ли? Просто невероятно.

На втором отрезке, когда он ехал впереди двух «Мерседесов», мы пытались провести гонку с одним пит-стопом, стараясь сберечь шины, чтобы убедиться, что их хватит до финиша. Это был наш изначальный план.

Затем Макс [Ферстаппен] заехал сменить шины. И когда остальные отправились на второй пит-стоп, мне стало ясно, что мы оказались в рискованной ситуации. Нам очень нужно было 4-е место, так что мы тоже отправились на пит-стоп – это был наилучший шанс защитить позицию.

После остановки мы боролись с [Джорджем ] Расселлом и [Оскаром ] Пиастри. Бороться с «Мерседесом» и «Маклареном» было для нас привилегией. Вся команда отлично постаралась.

Невероятная командная работа. Весь сезон мы упорно боролись, но нам никак не удавалось достичь сильного результата. Но какая работа! Олли прекрасно выступил.

Инженеры, ответственные за шины, снабдили нас верной информацией, отлично постарались и стратеги вместе с гоночным инженером и инженером по производительности – все предоставили пилоту всю необходимую информацию», – сказал Комацу.

