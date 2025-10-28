Лоран Мекьес об 11-м месте Цуноды: «Юки провел лучший уик-энд за долгое время – но «Ред Булл» отнял у него заслуженные очки»

Мекьес доволен темпом Цуноды в Мексике.

Руководитель «Ред Булл » похвалил Цуноду за выступление на Гран-при Мехико и отметил, что финиш японца на 11-м месте связан с ошибкой команды.

«Юки провел лучший уик-энд за долгое время. Мы и раньше так говорили – но на этот раз это правда.

В квалификации он был очень близок к Максу [Ферстаппену] – в пределах 0,2 секунды, по-моему. Он также провел очень сильный первый отрезок в гонке, по темпу он держался относительно Макса в пределах 0,2-0,3 секунды на той же шинной стратегии.

После мы оставили его на трассе на еще какое-то время, поскольку с точки зрения стратегии это давало нам преимущество – а потом вышел медленный пит-стоп. Фактически мы отняли у него заслуженные очки», – сказал Мекьес.

