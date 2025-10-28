Джонатан Уитли о 9-м месте «Заубера» в Кубке конструкторов: «Одна хорошая гонка может все изменить»

В «Заубере» намерены продолжать активно бороться в Кубке конструкторов.

Руководитель «Заубера » высказался о результатах Гран-при Мехико, где Габриэл Бортолето финишировал 10-м, а Нико Хюлькенберг сошел.

По итогам гонки «Заубер» уступил 8-е место в Кубке конструкторов «Хаасу».

«Если бы я знал точное направление, в котором мы должны были работать, то мы бы так и сделали. С этой машиной мы проведем еще следующие четыре гонки – именно с этой спецификацией. Каждый раз мы узнаем о болиде что-то новое.

По правде говоря, математически не исключено, что мы сможем подняться на 6-е место в Кубке конструкторов. Одна хорошая гонка может все изменить.

В этой группе существует огромная разница между верхними позициями и нижними. Для молодой команды, как наша, это серьезное испытание – мы не можем позволить себе плохой уик-энд. Каждый раз нужно показывать максимум.

Каждый уик-энд я чувствую, как мы продолжаем прогрессировать. Мы боремся с опытными командами, у которых прочные структуры инженеров и годы опыта. Это чемпионат, мы боремся. Я не сдамся, пока у нас есть математические шансы», – сказал Уитли.

