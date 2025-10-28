Оливер Бермэн о 4-м месте в Мексике: «Мне повезло»

Бермэн заявил, что добился успеха в Мексике за счет везения.

Пилот «Хааса » считает, что финишировать на 4-м месте на Гран-при Мехико ему помогла удача.

«Определенно, мне повезло. Если бы я закончил пятый круг 10-м, каким и начинал гонку, то, вероятно, финишировал бы на 9-м или 8-м месте. Но к счастью, мне удалось удачно расположиться на трассе. Порой так случается, что тебе везет – я каждый раз стараюсь этим пользоваться.

В целом нам хватило темпа, чтобы сохранить позицию. На первом отрезке позади меня держался Макс [Ферстаппен], затем там были Кими [Антонелли ] и Джордж [Расселл]. После Оскар [Пиастри ] – все они не смогли провести атаку против меня. Так что сегодня [в воскресенье] мы сделали что-то как надо.

Что нужно улучшить? Темп в квалификации. Честно говоря, тот круг, который я проехал вчера [в субботу], вышел хорошим. Я правда им доволен. Мы все еще сильно отстаем в квалификации, но в гонке это каким-то образом окупилось. Теперь нужно понять, сможем ли мы улучшить баланс для темпа в квалификации на будущих этапах», – сказал Бермэн.

Оливер Бермэн: «Был в шоке, когда ехал бок о бок с Ферстаппеном. Надеюсь, это станет нормой»

