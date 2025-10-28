  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Лоран Мекьес: «Ред Булл» продолжает развивать болид этого сезона, поскольку так команда готовится к 2026-му»
0

Лоран Мекьес: «Ред Булл» продолжает развивать болид этого сезона, поскольку так команда готовится к 2026-му»

Мекьес дал пояснения насчет подхода «Ред Булл» к развитию машины.

Руководитель «Ред Булл» объяснил, почему команда продолжает активно работать над болидом текущего сезона, несмотря на масштабную смену регламента в следующем сезоне.

«Мы поступаем так, поскольку думаем о себе, мы считаем, что это поможет нам – неважно, чем занимаются другие. Мы оцениваем наш подход и таким образом готовимся к 2026-му.

Если бы мы считали, что наши действия поставят под вопрос успех в следующем году, то не стали бы так поступать. Мы понимаем, что у такого решения есть определенная цена, и считаем ее разумной – это того стоит.

Как мы уже говорили несколько раз, если бы мы перевернули эту страницу, где мы были недовольны машиной, не раскрыв весь потенциал, то перед 2026-м у нас было бы много вопросов и много фантазий.

Мы предпочли чуть больше вложиться в нынешний болид. Постарались разобраться с тем, что не работало, и извлечь темп. Это позволило нам обрести уверенность в своих средствах, методологиях и подходах перед 2026-м.

Конечно, это забирает много времени и сил, но за этим стоит причина. Все равно на производительность силовой установки это никак не повлияет», – пояснил Мекьес.  

Ферстаппен – триумфатор года даже без титула «Ф-1». Вместо ненависти публики – овации
 

Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: Autosport
logoЛоран Мекьес
logoРед Булл
logoФормула-1
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Главные новости
Фернандо Алонсо о том, как пилоты срезали повороты в Мексике: «Думал, с этим что-то сделают, но это, похоже, не проблема»
54 минуты назад
Объявление о продлении контракта Колапинто с «Альпин» ожидается на Гран-при Сан-Паулу (it.motorsport)
вчера, 19:47
Изак Аджар: «Рейсинг Буллз» просто оказались недостаточно быстры для борьбы за очки в Мехико»
вчера, 19:20
Шарль Леклер: «Феррари» немного повезло, но я все равно горжусь тем, что сумел удержать позицию»
вчера, 19:01
Андреа Стелла о Гран-при Мехико: «условия с низким сцеплением машины с трассой идеально подходят Норрису, а Пиастри нет»
вчера, 17:58
Фредерик Вассер о 10-секундном штрафе Хэмилтону: «Я был разочарован этим решением, оно стоило нам 4-го места»
вчера, 17:23
Юки Цунода: «Легко могли набрать очки, но сами упустили свой шанс»
вчера, 16:42
Макс Ферстаппен о шансах выиграть чемпионат: «Статистически – шансы есть. Но для этого нужно выиграть все оставшиеся гонки»
вчера, 16:17
Леклер – 5-й пилот, завоевавший 50 подиумов с «Феррари». До 2-го места – 5 трофеев
вчера, 16:05
Лео Туррини: «Бермэн великолепен, а дядя Хэмилтон, как обычно, без подиума. Да здравствует Медвежонок»
вчера, 15:41
Ко всем новостям
Последние новости
Алешин и Ременяко – победители сезона-2025 Российской серии гонок на выносливость (REC)
вчера, 15:22
Где смотреть Гран-при Мехико-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
22 октября, 07:00
Праздник мотокросса: MX Igora Drive прошел на «Игора Драйв»
14 октября, 10:10
Где смотреть Гран-при США-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
13 октября, 08:13
На трассе «Игора Драйв» пройдут соревнования по мотокроссу MX IGORA DRIVE 2025
7 октября, 10:54Фото
Рекорды на старте и феерия на треке – Российская серия гонок на выносливость завершила сезон захватывающим Гран-при Москвы
6 октября, 15:30Фото
Роман Тиводар стал победителем Кубка России по дрифту «TEBOIL Суперфинал РДС»
6 октября, 09:48
REC соберет рекордное количество участников на Гран-при Москвы 4 октября
30 сентября, 11:00Фото
Кубок России «Суперфинал РДС» пройдет 4 и 5 октября в спорткомплексе «Ростов Арена»
30 сентября, 09:48Фото
Цареградцев стал двукратным чемпионом RDS GP, Чивчян выиграл 100-й этап Российской Дрифт Серии
29 сентября, 11:50