  • Габриэл Бортолето о 10-м месте: «В борьбе с Аджаром совершил один из своих лучших обгонов в этом году»
Габриэл Бортолето о 10-м месте: «В борьбе с Аджаром совершил один из своих лучших обгонов в этом году»

Бортолето высказался об итогах этапа в Мехико.

Пилот «Заубера» прокомментировал 10-е место на Гран-при Мехико, куда пробился после старта с 16-й позиции.

«Неплохая гонка. Вчера [в субботу] я был очень расстроен. Я чувствовал, что у нас было гораздо больше темпа, но на последнем комплекте шин у меня не было сцепления – я был огорчен. В целом считаю, что машина могла оказаться в третьем сегменте, она хорошо ехала, как на европейских этапах.  

В гонке нам удалось показать очень хороший темп и заработать одно очко. В какой-то момент я много раз пытался пройти Изака Аджара. Я сказал себе: «Что будет, то будет. Если столкнемся, то пускай, но по крайней мере мне нужно попробовать атаковать».

Все сработало очень хорошо. У нас с ним была плотная борьба, но он действовал чисто. Я тоже ехал чисто. Все вышло хорошо – вероятно, один из моих лучших обгонов в этом году», – сказал Бортолето.

Что случилось на Гран-при Мексики: Ферстаппену подарили подиум, Хэмилтон – провал!
 

Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: GPblog
