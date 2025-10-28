Кими Антонелли о размене позициями: «Не знал, что Расселл просил об этом по радио. Хотел бы знать причину»
Пилот «Мерседеса» отметил, что для него стало неожиданным решение о размене позициями, на котором настаивал Джордж Расселл во время Гран-при Мехико.
«Не знал, что Джордж просил об этом по радио. Я просто получил инструкции от команды о размене позициями в четвертом повороте – меня это удивило. Я проявил уважение к этому решению, но хотел бы знать, в чем была причина. Нужно изучить этот момент, чтобы двигаться дальше.
Было трудно разменяться позициями: [Оскар] Пиастри был очень близко, это ставило нас в неудобное положение. Думаю, если бы мы остались на своих позициях, то могли бы попробовать заехать на пит-стоп раньше Олли [Бермэна] и финишировать на 4-м и 5-м месте. Но легко рассуждать об этом сейчас», – сказал Антонелли.
