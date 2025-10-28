Жак Вильнев о Пиастри: «Не время терять форму»
Вильнев назвал трудным положение Пиастри в борьбе за титул.
Чемпион «Ф-1» 1997 года Жак Вильнев считает, что Оскару Пиастри нужно срочно разобраться с возникшими трудностями, если австралиец намерен выиграть титул в этом году.
На Гран-при Мексики пилот «Макларена» финишировал 5-м и уступил лидерство в чемпионате победившему в гонке напарнику Ландо Норрису.
«Не время терять форму. Сезон длинный – пилоты устали. Когда у тебя возникает подобная проблема в начале года, то ты полон энергии, ты можешь со всем разобраться, а потом еще будет летний перерыв.
Но сейчас такого уже не будет. Ты изнурен, ты устал – будет трудно», – подчеркнул Вильнев.
Жак Вильнев: «Норрис провел эту гонку как пилот, который хочет стать чемпионом»
Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: RacingNews365
