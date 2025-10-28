Тото Вольфф о составе «Мерседеса»: «Всегда вел дела самым прямым и честным образом. Поддерживаю наш выбор пилотов»

Вольфф высказался о составе «Мерседеса».

Руководитель «Мерседеса » Тото Вольфф заявил, что уверен в составе команды в лице Джорджа Расселла и Кими Антонелли, которые недавно продлили контракты на следующий год.

Ранее ходило немало слухов о желании Вольффа подписать пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена.

«Вести дела открыто и прозрачно – наилучший способ, чтобы двигаться дальше. Хотя порой он дает знать о своих недостатках. Оглядываясь назад, задумываешься о том, что некоторые ситуации могли бы сложиться лучше – если говорить о случившихся совпадениях.

Но я всегда вел дела самым прямым и честным образом. Я поддерживаю наш выбор пилотов в лице Джорджа и Кими. Мы полностью сконцентрированы на работе с ними – это всегда было нашей целью, даже на протяжении сложной летней части сезона», – подчеркнул Вольфф.

