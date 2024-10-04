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Президент «Рено»: «Не собираюсь продавать команду «Альпин»

В «Рено» исключили продажу команды «Ф-1» «Альпин».

Подобные предположения вновь возникли в паддоке после того, как в «Рено» приняли решение отказаться от производства двигателей для «Формулы-1» после 2025 года.

Завод в Вири будет перепрофилирован под другие проекты, а «Альпин» будет выступать в «Ф-1» в качестве клиентской команды – и, скорее всего, используя двигатели «Мерседеса».

Президент «Рено» Лука де Мео заявил, что не собирается продавать команду «Альпин» и что участие в «Ф-1» крайне важно для развития бренда.

«Команда в Энстоуне всегда была достаточно самостоятельной и независимой, под какими бы цветами ни выступала [«Рено», «Лотус», «Альпин»]. Мне следовало бы перегруппировать работу всего подразделения [в том числе по производству двигателей], но делать это нужно было бы в Англии. А это было бы довольно трудно сделать, разве нет?

Я читал в прессе, что Флавио Бриаторе было поручено [самим де Мео] реструктуризировать проект, чтобы в итоге продать команду. Это полная чушь.

Мне каждую неделю звонят различные финансисты и эксцентричные бизнесмены, которые хотят попасть в «Формулу-1». И они тоже понимают, что после 2026 года цены на команды заметно вырастут.

Я не собираюсь продавать команду, я же не дурак. Участие в «Формуле-1» чрезвычайно важно для бренда «Альпин». Мы являемся членами закрытого клуба. И это повышает уровень доверия к бренду со стороны любителей автоспорта. А деньги [которые можно получить за продажу команды] нам не нужны», – рассказал де Мео.

Худший завод «Ф-1» признал крах: добил отдел моторов. Дальше – продажа команды?

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: ESPN F1
logoФормула-1
logoМерседес
logoРено
logoАльпин
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