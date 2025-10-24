  • Спортс
12

«Ред Булл» прекратит попытки срывать стартовую метку Норриса после переговоров с руководителем «Макларена» (The Race)

История с охотой «Ред Булл» на клейкую ленту для Норриса завершилась.

Руководители «Ред Булл» и «Макларена» Лоран Мекьес и Андреа Стелла обсудили так называемый «тейпгейт», сообщает The Race.

На Гран-при США выяснилось, что «Ред Булл» неоднократно пытался сорвать стартовую метку Ландо Норриса, на которую пилот ориентируется, когда занимает свой слот на решетке. В Остине австрийскую команду оштрафовали на 50 000 евро – но не за действия с клейкой лентой, а за нахождение сотрудника на стартовом поле после начала прогревочного круга.

Утверждается, что между конкурентами шла своеобразная борьба: пока «Ред Булл» охотился за указателями, «Макларен» работал над тем, чтобы их было тяжелее срывать. Кроме того, британский коллектив оставлял одного из механиков рядом с лентой как можно дольше, а соперники пытались сделать то же самое и стремились повредить метку в самый последний момент.

В одном из случаев «Макларен» наклеил на ограждения два слоя ленты. Если бы «Ред Булл» сорвал бы один из них, то увидел бы надпись: «Удачи в следующий раз».

После переговоров между боссами команда из Милтон-Кейнса согласилась прекратить свои попытки.

Ради титула в «Ф-1» «Ред Булл» пакостит «Макларену»: охотится за клейкой лентой для Норриса

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: The Race
