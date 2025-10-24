Льюис Хэмилтон дал совет Пиастри и Норрису: «Гонщик должен быть готов действовать безжалостно. Ферстаппен – именно такой»

Хэмилтон высказался о шансах пилотов «Макларена» на титул.

Пилот «Феррари » Льюис Хэмилтон рассказал, что затрудняется дать какой-то совет Оскару Пиастри и Ландо Норрису , которые впервые за карьеру в «Ф-1» ведут борьбу за чемпионский титул.

При этом противостоит им значительно более опытный и титулованный Макс Ферстаппен.

«Понятно, что они побеждали в других категориях, в юниорских сериях. Я не из тех, кому стоит давать им советы, но понятно, что при таком сценарии гонщики чувствуют давление со стороны. И тебе хочется надвинуть на глаза темные очки, блокировать все, что поступает со стороны. Просто потому, что там очень много и позитива, и негатива.

Кроме того, ты должен быть готов действовать безжалостно. Макс Ферстаппен – именно такой, и он отберет победу у гонщиков «Макларена », если они не будут действовать точно так же. Они должны атаковать на пределе, готовы выложиться на максимуме – прежде всего потому, что как-то иначе сдержать кого-то вроде Макса просто не получится.

При этом здорово, что мы наблюдаем такое сражение за чемпионский титул. И я, как и вы (обращаясь к журналистам) не знаю, чего ожидать. У нас есть три очень талантливых гонщика, и я не могу предсказать, как они будут действовать и чем все обернется. Хотя понятно, что на стороне Макса опыт четырех титулов – он знает, каково это, – да и роль догоняющего обычно дается проще, чем когда тебе приходится защищаться», – рассказал Хэмилтон.

