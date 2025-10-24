Ландо Норрис: «Ред Булл» получил штраф, а метка мне даже не понадобилась – это еще забавнее»

Норрис объяснил свое отношение к охоте «Ред Булл» за его указателями.

Пилот «Макларена» Ландо Норрис прокомментировал стремление «Ред Булл» срывать его стартовые метки, о чем стало известно на этапе в США.

Перед Гран-при Мехико австрийцы согласились прекратить свои попытки.

«Мы наклеиваем их на всякий случай. Так что [«Ред Булл»] получил штраф, а метка мне даже не понадобилась – это еще забавнее. Соперники уже пытались их сорвать и терпели неудачи, поскольку лента особенная – у них не получалось.

Пожалуй, это веселые побочные квесты для других команд, чтобы себя развлечь. Мы все время смеялись над этим.

Я немного использовал [метки], а соперники старались сорвать их, думаю, еще в Монце и на паре других этапов. Поэтому мы сделали их похожими на пропуска на парковку «Ф-1», которые невозможно отодрать от стекла. Что-то в таком духе. Забавно было наблюдать за тем, как они пытаются их сорвать, но все идет не по плану.

Я продолжу применять метки. Иногда я вообще их не использую, потому что они слишком далеко, а иногда использую», – сообщил британец.

