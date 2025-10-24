  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Ландо Норрис: «Ред Булл» получил штраф, а метка мне даже не понадобилась – это еще забавнее»
2

Ландо Норрис: «Ред Булл» получил штраф, а метка мне даже не понадобилась – это еще забавнее»

Норрис объяснил свое отношение к охоте «Ред Булл» за его указателями.

Пилот «Макларена» Ландо Норрис прокомментировал стремление «Ред Булл» срывать его стартовые метки, о чем стало известно на этапе в США.

Перед Гран-при Мехико австрийцы согласились прекратить свои попытки.

«Мы наклеиваем их на всякий случай. Так что [«Ред Булл»] получил штраф, а метка мне даже не понадобилась – это еще забавнее. Соперники уже пытались их сорвать и терпели неудачи, поскольку лента особенная – у них не получалось.

Пожалуй, это веселые побочные квесты для других команд, чтобы себя развлечь. Мы все время смеялись над этим.

Я немного использовал [метки], а соперники старались сорвать их, думаю, еще в Монце и на паре других этапов. Поэтому мы сделали их похожими на пропуска на парковку «Ф-1», которые невозможно отодрать от стекла. Что-то в таком духе. Забавно было наблюдать за тем, как они пытаются их сорвать, но все идет не по плану.

Я продолжу применять метки. Иногда я вообще их не использую, потому что они слишком далеко, а иногда использую», – сообщил британец.

Ради титула в «Ф-1» «Ред Булл» пакостит «Макларену»: охотится за клейкой лентой для Норриса

«Ред Булл» прекратит попытки срывать стартовую метку Норриса после переговоров с руководителем «Макларена» (The Race)

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: The Race
Гран-при США
logoЛандо Норрис
Гран-при Италии
logoРед Булл
logoМакларен
logoГран-при Мексики
logoФормула-1
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Главные новости
Ландо Норрис о снятии «последствий»: «Обсуждения были простыми»
12 минут назад
Шарль Леклер: «Буду очень удивлен, если Макс выиграет чемпионат с учетом всех обстоятельств. Отрыв в 40 очков – это много»
13 минут назад
Макс Ферстаппен о борьбе за титул: «В худшем случае я финиширую третьим – и для меня ничего не изменится»
23 минуты назад
Оскар Пиастри: «Переживания из-за Ферстаппена не помогут мне выиграть чемпионат»
27 минут назад
Льюис Хэмилтон дал совет Пиастри и Норрису: «Гонщик должен быть готов действовать безжалостно. Ферстаппен – именно такой»
35 минут назад
«Ред Булл» прекратит попытки срывать стартовую метку Норриса после переговоров с руководителем «Макларена» (The Race)
сегодня, 07:32
Оскар Пиастри: «Последствия для Норриса сняты, есть доля моей ответственности за инцидент в США»
сегодня, 07:10
Гран-при Мехико-2025. Расписание трансляций
сегодня, 07:00
Изак Аджар о своем будущем: «Сейчас паниковать хочется намного меньше»
вчера, 18:43
Алекс Албон: «По ощущениям трасса в Мехико хорошо подходит болиду «Уильямса»
вчера, 18:10
Ко всем новостям
Последние новости
Где смотреть Гран-при Мехико-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
22 октября, 07:00
Праздник мотокросса: MX Igora Drive прошел на «Игора Драйв»
14 октября, 10:10
Где смотреть Гран-при США-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
13 октября, 08:13
На трассе «Игора Драйв» пройдут соревнования по мотокроссу MX IGORA DRIVE 2025
7 октября, 10:54Фото
Рекорды на старте и феерия на треке – Российская серия гонок на выносливость завершила сезон захватывающим Гран-при Москвы
6 октября, 15:30Фото
Роман Тиводар стал победителем Кубка России по дрифту «TEBOIL Суперфинал РДС»
6 октября, 09:48
REC соберет рекордное количество участников на Гран-при Москвы 4 октября
30 сентября, 11:00Фото
Кубок России «Суперфинал РДС» пройдет 4 и 5 октября в спорткомплексе «Ростов Арена»
30 сентября, 09:48Фото
Цареградцев стал двукратным чемпионом RDS GP, Чивчян выиграл 100-й этап Российской Дрифт Серии
29 сентября, 11:50
Где смотреть Гран-при Сингапура-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
29 сентября, 08:15