  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Оскар Пиастри: «Переживания из-за Ферстаппена не помогут мне выиграть чемпионат»
0

Оскар Пиастри: «Переживания из-за Ферстаппена не помогут мне выиграть чемпионат»

Пиастри прокомментировал погоню Ферстаппена за пятым титулом.

Гонщик «Макларена» Оскар Пиастри признал, что стремительный взлет соперника из «Ред Булл» Макса Ферстаппена стал неожиданностью – четырехкратный чемпион «Формулы-1» отыграл 64 из 104 очков отставание за четыре этапа.

«Такая форма, начиная с Монцы, стала небольшим сюрпризом. Опять же, такие результаты временами случались и раньше по ходу сезона, но за ними следовали довольно серьезные проседания. Неожиданностью стала такая стабильность.

Мы знаем, что [«Ред Булл»] до сих пор обновляет машину, пытается ее улучшить. В некотором смысле это не такой уж огромный сюрприз. Но [Ферстаппен] вернулся в борьбу быстрее, чем я ожидал.

Меняет ли это мой подход? Нет, если честно. Конечно, отрыв за последние несколько гонок сократился, но я всегда был сосредоточен на том, чтобы самому ехать как можно быстрее и выжимать максимум каждый уик-энд – иногда получалось, иногда определенно нет.

Вот о чем я думаю. Если выступать достаточно хорошо на каждом этапе, будет неважно, как выглядит картина», – заявил лидер сезона перед Гран-при Мехико.

Австралиец заверил, что не переживает из-за того, что отставание Ферстаппена значительно уменьшилось:

«Я не думаю об этом, нет. Он выступает очень стабильно и сильно в последние уик-энды, невозможно это отрицать. Что касается меня, нет смысла переживать, размышлять об этом.

Что поможет мне выиграть чемпионат, так это стремление выжать все из себя, из болида, из команды вокруг меня. Переживания из-за кого-то еще к таким вещам не относятся. Он в борьбе, но это не меняет мой подход к гонкам.

Всем нравится история андердога, и совершить камбэк иногда проще, но я предпочту возглавлять чемпионат, чем находиться на другой позиции. Я всегда говорил, что мне нравится лидировать – обычно это означает, что ты сделал что-то правильно».

Ферстаппен отыграл 64 из 104 очков отставания в чемпионской борьбе за 4 Гран-при, выиграв 3 гонки, 3 поула и спринт

Расклады на титул «Ф-1»: Ферстаппен реально фаворит в Мексике и на оставшихся трассах?

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: Autosport
logoМакс Ферстаппен
logoМакларен
logoФормула-1
logoГран-при Мексики
logoОскар Пиастри
logoРед Булл
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Главные новости
Ландо Норрис о снятии «последствий»: «Обсуждения были простыми»
10 минут назад
Шарль Леклер: «Буду очень удивлен, если Макс выиграет чемпионат с учетом всех обстоятельств. Отрыв в 40 очков – это много»
11 минут назад
Макс Ферстаппен о борьбе за титул: «В худшем случае я финиширую третьим – и для меня ничего не изменится»
21 минуту назад
Льюис Хэмилтон дал совет Пиастри и Норрису: «Гонщик должен быть готов действовать безжалостно. Ферстаппен – именно такой»
33 минуты назад
Ландо Норрис: «Ред Булл» получил штраф, а метка мне даже не понадобилась – это еще забавнее»
52 минуты назад
«Ред Булл» прекратит попытки срывать стартовую метку Норриса после переговоров с руководителем «Макларена» (The Race)
сегодня, 07:32
Оскар Пиастри: «Последствия для Норриса сняты, есть доля моей ответственности за инцидент в США»
сегодня, 07:10
Гран-при Мехико-2025. Расписание трансляций
сегодня, 07:00
Изак Аджар о своем будущем: «Сейчас паниковать хочется намного меньше»
вчера, 18:43
Алекс Албон: «По ощущениям трасса в Мехико хорошо подходит болиду «Уильямса»
вчера, 18:10
Ко всем новостям
Последние новости
Где смотреть Гран-при Мехико-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
22 октября, 07:00
Праздник мотокросса: MX Igora Drive прошел на «Игора Драйв»
14 октября, 10:10
Где смотреть Гран-при США-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
13 октября, 08:13
На трассе «Игора Драйв» пройдут соревнования по мотокроссу MX IGORA DRIVE 2025
7 октября, 10:54Фото
Рекорды на старте и феерия на треке – Российская серия гонок на выносливость завершила сезон захватывающим Гран-при Москвы
6 октября, 15:30Фото
Роман Тиводар стал победителем Кубка России по дрифту «TEBOIL Суперфинал РДС»
6 октября, 09:48
REC соберет рекордное количество участников на Гран-при Москвы 4 октября
30 сентября, 11:00Фото
Кубок России «Суперфинал РДС» пройдет 4 и 5 октября в спорткомплексе «Ростов Арена»
30 сентября, 09:48Фото
Цареградцев стал двукратным чемпионом RDS GP, Чивчян выиграл 100-й этап Российской Дрифт Серии
29 сентября, 11:50
Где смотреть Гран-при Сингапура-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
29 сентября, 08:15