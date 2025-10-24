Оскар Пиастри: «Переживания из-за Ферстаппена не помогут мне выиграть чемпионат»

Пиастри прокомментировал погоню Ферстаппена за пятым титулом.

Гонщик «Макларена » Оскар Пиастри признал, что стремительный взлет соперника из «Ред Булл» Макса Ферстаппена стал неожиданностью – четырехкратный чемпион «Формулы-1» отыграл 64 из 104 очков отставание за четыре этапа.

«Такая форма, начиная с Монцы, стала небольшим сюрпризом. Опять же, такие результаты временами случались и раньше по ходу сезона, но за ними следовали довольно серьезные проседания. Неожиданностью стала такая стабильность.

Мы знаем, что [«Ред Булл »] до сих пор обновляет машину, пытается ее улучшить. В некотором смысле это не такой уж огромный сюрприз. Но [Ферстаппен] вернулся в борьбу быстрее, чем я ожидал.

Меняет ли это мой подход? Нет, если честно. Конечно, отрыв за последние несколько гонок сократился, но я всегда был сосредоточен на том, чтобы самому ехать как можно быстрее и выжимать максимум каждый уик-энд – иногда получалось, иногда определенно нет.

Вот о чем я думаю. Если выступать достаточно хорошо на каждом этапе, будет неважно, как выглядит картина», – заявил лидер сезона перед Гран-при Мехико.

Австралиец заверил, что не переживает из-за того, что отставание Ферстаппена значительно уменьшилось:

«Я не думаю об этом, нет. Он выступает очень стабильно и сильно в последние уик-энды, невозможно это отрицать. Что касается меня, нет смысла переживать, размышлять об этом.

Что поможет мне выиграть чемпионат, так это стремление выжать все из себя, из болида, из команды вокруг меня. Переживания из-за кого-то еще к таким вещам не относятся. Он в борьбе, но это не меняет мой подход к гонкам.

Всем нравится история андердога, и совершить камбэк иногда проще, но я предпочту возглавлять чемпионат, чем находиться на другой позиции. Я всегда говорил, что мне нравится лидировать – обычно это означает, что ты сделал что-то правильно».

Ферстаппен отыграл 64 из 104 очков отставания в чемпионской борьбе за 4 Гран-при, выиграв 3 гонки, 3 поула и спринт

