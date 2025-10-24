  • Спортс
  • Макс Ферстаппен о борьбе за титул: «В худшем случае я финиширую третьим – и для меня ничего не изменится»
Макс Ферстаппен о борьбе за титул: «В худшем случае я финиширую третьим – и для меня ничего не изменится»

Ферстаппен спокойно смотрит на борьбу за титул.

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен рассказал, что не будет переживать из-за того, если ему все-таки не удастся победить Оскара Пиастри и Ландо Норриса в борьбе за победу в чемпионате.

«Ну, в худшем случае я финиширую третьим – и для меня ничего не изменится. Я просто хочу постараться побеждать в гонках до конца сезона. Надеюсь, это будет возможным на каждом Гран-при, но сейчас невозможно сказать что-то конкретное. Мы выдали отличную серию, но как команда мы понимаем, что нам нужно действовать безупречно до самого конца сезона, чтобы получить шанс. Но да, если получится – это будет невероятный камбэк.

Если не получится – ну, мы просто продолжим идти вперед. Мы в любом случае можем гордиться тем, как прибавили, а об итоговых результатах будем думать после финиша Гран-при Абу-Даби.

Давление? Каждый гонщике хочет побеждать, выигрывать титулы. И да, понятно, что мне уже доводилось выигрывать чемпионат – и рано, и поздно. Нынешний сезон отличается от предыдущих, ведь на протяжении большей части чемпионата нам приходилось трудно. И, если честно, я до сих пор удивляюсь, что вообще участвую в борьбе за титул. Но да, я рад этой возможности», – рассказал Ферстаппен.

Ферстаппен – триумфатор года даже без титула «Ф-1». Вместо ненависти публики – овации

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: motorsport.com
