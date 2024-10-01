Дэймон Хилл: «У Норриса есть необходимые качества для титула, Пиастри еще учится»

Хилл высказался о чемпионском потенциале Норриса и Пиастри.

Чемпион «Формулы-1» 1996 года Дэймон Хилл уверен, что пилот «Макларена » Ландо Норрис обладает нужными характеристиками для завоевания титула.

«Я считаю, у него есть необходимые составляющие, качества, есть это недовольство вторым местом. Я видел его комментарии во время летнего перерыва: он говорил, что недостаточно хорошо выступал на ранней стадии сезона.

Это признак человека, который по-настоящему испытывает себя. Он не будет довольствоваться тем, чтобы просто быть достаточно хорошим пилотом. Он хочет быть лучшим», – сказал эксперт.

Хилл назвал напарника Норриса Оскара Пиастри в числе гонщиков, которые способны сразиться за чемпионство в будущем:

«Дайте Оскару несколько сезонов – столько же сезонов, сколько было у Ландо – и он научится гораздо большему. Он оглянется назад, на нынешние выступления, и поймет, что пока не обладает нужными составляющими. Он все еще учится. У него есть талант, безусловно, есть целеустремленность. Оскар очень меня впечатляет.

Не стал бы сбрасывать со счетов Джорджа Расселла . Считаю, Джордж точно претендент. И Шарль Леклер – во многих смыслах типичный гонщик «Феррари ». У Шарля все или ничего, как мне кажется, но с таким подходом можно завоевать титул».

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