  • Оливер Бермэн о штрафе в спринте: «Подумал, что меня дисквалифицируют на гонку»
Оливер Бермэн о штрафе в спринте: «Подумал, что меня дисквалифицируют на гонку»

Бермэн испугался, что его дисквалифицируют за инцидент в спринте в Остине.

Пилот «Хааса» Оливер Бермэн рассказал, как отреагировал на 10-секундный штраф в спринте перед Гран-при США.

Судьи посчитали, что британец получил преимущество, выехав за пределы трассы в борьбе с соперником из «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли, однако не назначили ему штрафные баллы, так как Бермэн вернулся на трассу безопасным образом.

Британец находится в двух очках от дисквалификации на этап: у него 10 из 12 баллов.

«Не знаю, о чем подумали вы, но я чувствовал себя совершенно разбитым. На самом деле, на минуту я подумал, что меня дисквалифицируют на гонку. Так что я был очень, очень раздражен. Очевидно, из-за случившегося я был зол.

[Не согласен со штрафом и воздержусь] от слов, которые мне не следует произносить», – отметил Бермэн.

Оливер Бермэн не согласен со штрафом: «Меня выдавили за пределы трассы, и я сохранил позицию»
   

Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: Autosport
