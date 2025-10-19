Оливер Бермэн о штрафе в спринте: «Подумал, что меня дисквалифицируют на гонку»

Бермэн испугался, что его дисквалифицируют за инцидент в спринте в Остине.

Пилот «Хааса » Оливер Бермэн рассказал, как отреагировал на 10-секундный штраф в спринте перед Гран-при США .

Судьи посчитали, что британец получил преимущество, выехав за пределы трассы в борьбе с соперником из «Мерседеса » Андреа Кими Антонелли , однако не назначили ему штрафные баллы, так как Бермэн вернулся на трассу безопасным образом.

Британец находится в двух очках от дисквалификации на этап: у него 10 из 12 баллов.

«Не знаю, о чем подумали вы, но я чувствовал себя совершенно разбитым. На самом деле, на минуту я подумал, что меня дисквалифицируют на гонку. Так что я был очень, очень раздражен. Очевидно, из-за случившегося я был зол.

[Не согласен со штрафом и воздержусь] от слов, которые мне не следует произносить», – отметил Бермэн.

