  • WRC. Рованпера выиграл Ралли Центральной Европы, Эванс вернул лидерство в чемпионате
WRC. Рованпера выиграл Ралли Центральной Европы, Эванс вернул лидерство в чемпионате

Рованпера одержал победу на этапе WRC в Центральной Европе.

Пилот «Тойоты» Калле Рованпера выиграл Ралли Центральной Европы – это его третья победа в сезоне.

Второе место занял Элфин Эванс – тоже гонщик японской команды. На третьей строчке финишировал пилот «Хендэ» Отт Тянак.

По ходу этапа в аварии попали восьмикратный чемпион Себастьян Ожье и Тьерри Невилль из «Хендэ». Француз сошел в субботу, но смог продолжить заезд в воскресенье, в то время как инцидент бельгийца произошел в финальный день ралли – что оставило его без очков.

По итогам этапа Эванс вернулся в лидеры чемпионата с 247 очками. Ожье опустился на вторую строчку с 234 очками – столько же у идущего третьим Рованперы.

На Ралли Центральной Европы «Тойота» выиграла титул в зачете производителей, одержав 9-ю победу в истории.

«Лянча» объявила о возвращении в WRC
 

Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: сайт WRC
