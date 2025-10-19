WRC. Рованпера выиграл Ралли Центральной Европы, Эванс вернул лидерство в чемпионате
Рованпера одержал победу на этапе WRC в Центральной Европе.
Пилот «Тойоты» Калле Рованпера выиграл Ралли Центральной Европы – это его третья победа в сезоне.
Второе место занял Элфин Эванс – тоже гонщик японской команды. На третьей строчке финишировал пилот «Хендэ» Отт Тянак.
По ходу этапа в аварии попали восьмикратный чемпион Себастьян Ожье и Тьерри Невилль из «Хендэ». Француз сошел в субботу, но смог продолжить заезд в воскресенье, в то время как инцидент бельгийца произошел в финальный день ралли – что оставило его без очков.
По итогам этапа Эванс вернулся в лидеры чемпионата с 247 очками. Ожье опустился на вторую строчку с 234 очками – столько же у идущего третьим Рованперы.
На Ралли Центральной Европы «Тойота» выиграла титул в зачете производителей, одержав 9-ю победу в истории.
Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: сайт WRC
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости