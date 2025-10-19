Андреа Стелла об аварии в спринте: «Макларен» изучит инцидент и даст ему верную оценку»
Стелла рассказал, что в «Макларене» рассмотрят причины аварии в спринте в Остине.
Руководитель «Макларена» отметил, что в команде изучат инцидент на первом круге спринта перед Гран-при США, в результате которого сошли Оскар Пиастри и Ландо Норрис.
«Мы провели пару разговоров с Ландо и Оскаром, но они в основном касались того, что нам нужно перезагрузиться.
В гонках нельзя зацикливаться на случившемся, особенно перед квалификацией. Поэтому мы обсудили необходимость перезапуститься.
Как обычно, в нужное время мы изучим инцидент. Мы – команда и пилоты – рассмотрим его совместно и дадим верную оценку. Так подход к данной ситуации, который основан на нашей гоночной концепции. Ландо и Оскар довольным этим», – сказал Стелла.
Андреа Стелла об аварии на старте спринта: «Мое мнение осталось прежним»
Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: GPblog
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости