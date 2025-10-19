Андреа Стелла об аварии в спринте: «Макларен» изучит инцидент и даст ему верную оценку»

Стелла рассказал, что в «Макларене» рассмотрят причины аварии в спринте в Остине.

Руководитель «Макларена » отметил, что в команде изучат инцидент на первом круге спринта перед Гран-при США , в результате которого сошли Оскар Пиастри и Ландо Норрис .

«Мы провели пару разговоров с Ландо и Оскаром, но они в основном касались того, что нам нужно перезагрузиться.

В гонках нельзя зацикливаться на случившемся, особенно перед квалификацией. Поэтому мы обсудили необходимость перезапуститься.

Как обычно, в нужное время мы изучим инцидент. Мы – команда и пилоты – рассмотрим его совместно и дадим верную оценку. Так подход к данной ситуации, который основан на нашей гоночной концепции. Ландо и Оскар довольным этим», – сказал Стелла.

Андреа Стелла об аварии на старте спринта: «Мое мнение осталось прежним»

