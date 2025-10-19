«Тойота» выиграла титул в зачете производителей WRC в сезоне-2025

«Тойота» стала чемпионом WRC в 2025 году.

Команда «Тойота » одержала победу в зачете производителей чемпионата мира по ралли WRC после первого и второго места на Ралли Центральной Европы.

Это 9-я победа японской марки в серии, благодаря чему она стала вторым по успешности производителем за всю историю, опередив «Ситроен» – у которого 8 титулов.

Самым титулованным производителем остается «Лянча». У нее 10 чемпионств.

