«Тойота» выиграла титул в зачете производителей WRC в сезоне-2025
«Тойота» стала чемпионом WRC в 2025 году.
Команда «Тойота» одержала победу в зачете производителей чемпионата мира по ралли WRC после первого и второго места на Ралли Центральной Европы.
Это 9-я победа японской марки в серии, благодаря чему она стала вторым по успешности производителем за всю историю, опередив «Ситроен» – у которого 8 титулов.
Самым титулованным производителем остается «Лянча». У нее 10 чемпионств.
WRC. Рованпера выиграл Ралли Центральной Европы, Эванс вернул лидерство в чемпионате
Опубликовал: Тимофей Поршнев
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости