0

«Тойота» выиграла титул в зачете производителей WRC в сезоне-2025

«Тойота» стала чемпионом WRC в 2025 году.

Команда «Тойота» одержала победу в зачете производителей чемпионата мира по ралли WRC после первого и второго места на Ралли Центральной Европы.

Это 9-я победа японской марки в серии, благодаря чему она стала вторым по успешности производителем за всю историю, опередив «Ситроен» – у которого 8 титулов.

Самым титулованным производителем остается «Лянча». У нее 10 чемпионств.

WRC. Рованпера выиграл Ралли Центральной Европы, Эванс вернул лидерство в чемпионате

«Лянча» объявила о возвращении в WRC
 
 

Опубликовал: Тимофей Поршнев
Тойота WRC
чемпионат мира по ралли
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Главные новости
Фелипе Другович: «Стролл был близок к завершению карьеры перед 2024-м»
1 минуту назад
Андреа Стелла об аварии в спринте: «Макларен» изучит инцидент и даст ему верную оценку»
133 минуты назад
Джордж Расселл: «Надеюсь побороться за подиум. Пиастри будет быстр – но сначала ему нужно пройти 1-й поворот»
5сегодня, 13:49
WRC. Рованпера выиграл Ралли Центральной Европы, Эванс вернул лидерство в чемпионате
1сегодня, 13:20
Оливер Бермэн о штрафе в спринте: «Подумал, что меня дисквалифицируют на гонку»
4сегодня, 10:50
Дэвид Култхард: «Американские фанаты поддержали Пиастри сильнее, чем Норриса. Это показательно»
30сегодня, 10:25
Джеймс Воулз о спринте: «Уильямс» укрепил свою позицию в борьбе за 5-е место в Кубке конструкторов»
сегодня, 10:07
Оскар Пиастри: «В этот уик-энд не очень комфортно чувствую себя за рулем болида»
6сегодня, 09:56
Габриэл Бортолето: «Болиды «Ф-1» очень сложные. Они невероятны чувствительны к малейшим изменениям»
1сегодня, 09:49
Тото Вольфф о регламенте 2026 года: «Гонки станут другими. Более тактическими, похожими на шахматы»
2сегодня, 09:38
Ко всем новостям
Последние новости
Праздник мотокросса: MX Igora Drive прошел на «Игора Драйв»
14 октября, 10:10
Где смотреть Гран-при США-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
13 октября, 08:13
На трассе «Игора Драйв» пройдут соревнования по мотокроссу MX IGORA DRIVE 2025
7 октября, 10:54Фото
Рекорды на старте и феерия на треке – Российская серия гонок на выносливость завершила сезон захватывающим Гран-при Москвы
6 октября, 15:30Фото
Роман Тиводар стал победителем Кубка России по дрифту «TEBOIL Суперфинал РДС»
6 октября, 09:48
REC соберет рекордное количество участников на Гран-при Москвы 4 октября
30 сентября, 11:00Фото
Кубок России «Суперфинал РДС» пройдет 4 и 5 октября в спорткомплексе «Ростов Арена»
30 сентября, 09:48Фото
Цареградцев стал двукратным чемпионом RDS GP, Чивчян выиграл 100-й этап Российской Дрифт Серии
29 сентября, 11:50
Где смотреть Гран-при Сингапура-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
29 сентября, 08:15
Режиссер «Формулы-1»: «Мы работаем над еще одним «Топ Ганом». Надеемся снять еще одну «Формулу-1»
27 сентября, 09:07