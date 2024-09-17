Дэймон Хилл о борьбе за титул: «У Ферстаппена уже есть очки, лучше быть в положении лидера»

Хилл проанализировал расклады в «Ф-1» на фоне провалов «Ред Булл».

Чемпион «Формулы-1» 1996 года Дэймон Хилл полагает, что «Ред Булл» почти наверняка проиграет Кубок конструкторов, лидерство в котором перехватил «Макларен» на Гран-при Азербайджана .

«Ред Булл» идет в обратном направлении. Словно гравитация опускает его вниз по ходу чемпионата. Команда буквально теряет скорость, потому что все ускоряют свое развитие и находят прибавки, а «Ред Булл» просто не может это сделать.

Нужно контролировать спад, ведь необходимо просто пересечь черту, имея на очко больше. И, похоже, все будет очень и очень плотно, если учитывать скорость, с которой настигают «Феррари » и «Макларен».

Думаю, «Ред Булл» будет считать, что наверняка потеряет Кубок конструкторов, особенно с учетом продолжающихся несчастий Чеко [Переса ]», – сказал Хилл.

В то же время Дэймон считает предпочтительным положение Макса Ферстаппена , а не Ландо Норриса в борьбе за личное чемпионство, поскольку нидерландец уже находится на первой строчке:

«Владение – девять десятых дела. У Макса уже есть очки, но теперь команда сидит и просто наблюдает за тем, как разрыв съедают. Вопрос в том, как быстро крысы будут поедать сыр.

Лучше быть в положении лидера. Ты можешь что-то найти, перевернуть ситуацию, найти решение проблемы и прибавить. Сейчас команда разыгрывает то преимущество, которое у нее имеется.

Когда догоняешь, тебе нечего терять. Вот в чем красота погони: «Я в любом случае второй, так что могу взять на себя любые риски».

Я привык думать об этом как о гонке с яйцом на ложке. Или, скажем, ты несешь ребенка – нельзя уронить ребенка. Ты должен бежать как можно быстрее, но не уронить ребенка.

Если ты в положении догоняющего, ты не несешь ребенка, а просто преследуешь парня впереди как волк».

«Макларен» возглавил Кубок конструкторов впервые с 2014 года и оторвался от «Ред Булл» на 20 очков

Норрис приблизился к Ферстаппену в чемпионате, стартовав на 9 позиций ниже в Баку