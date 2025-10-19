Дэвид Култхард: «Американские фанаты поддержали Пиастри сильнее, чем Норриса. Это показательно»
Култхард рассказал, кого поддерживают фанаты в США в борьбе за титул «Ф-1».
Бывший пилот «Ф-1» Дэвид Култхард удивился реакции болельщиков на Гран-при США, которые выразили больше поддержки Оскару Пиастри, чем Ландо Норрису.
«Когда я зашел в фан-зону, толпу – причем ощутимо большую – спросили: «Оскар или Ландо?» Оскара поддержали сильнее, что меня немного удивило. Я думал, что Ландо – очень популярный пилот, он дольше выступает в «Формуле-1». На самом деле, это весьма показательно», – сказал Култхард.
