  • Джордж Расселл: «Надеюсь побороться за подиум. Пиастри будет быстр – но сначала ему нужно пройти 1-й поворот»
5

Джордж Расселл: «Надеюсь побороться за подиум. Пиастри будет быстр – но сначала ему нужно пройти 1-й поворот»

Расселл поделился ожиданиями от Гран-при США.

Пилот «Мерседеса» заявил, что его не удивил темп «Ред Булл» в квалификации к Гран-при США, где Макс Ферстаппен взял поул.

«Думаю, с точки зрения аэродинамики их машина работает очень хорошо, когда находится очень близко к земле. Такое происходит в скоростных поворотах. В нашем случае все наоборот – такие условия плохо подходят нашей машине.

В гонке ты проезжаешь скоростные повороты на 20 км/ч медленнее или что-то около того. Это значит, что болид будет находиться чуть выше относительно земли, так что мы не сбрасываем себя со счетов.

Надеюсь, мы сможем побороться за подиум. Очевидно, нас окружает множество команд. Оскар [Пиастри] находится на непривычной позиции, думаю, он будет быстр – но сначала ему нужно пройти первый поворот.

[В спринте] мы финишировали впереди «Уильямса» в 2,5 секундах. Темп мог быть и лучше – а еще мы не увидели, на что способен «Макларен». Мы знаем, что они особо быстры в жарких условиях. Во время спринта мы проехали 10-11 кругов [с учетом машины безопасности]. Завтра [в воскресенье] нас ждет 55 кругов», – сказал Расселл.  

Джордж Расселл о поуле Ферстаппена: «Ред Булл» не впервые демонстрирует такой темп на скоростных трассах»
 

Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: Motorsport.com
Гран-при США
