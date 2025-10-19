Джеймс Воулз о спринте: «Уильямс» укрепил свою позицию в борьбе за 5-е место в Кубке конструкторов»
Воулз подвел итоги спринта в США.
Руководитель «Уильямса» доволен результатами спринта перед Гран-при США, где Карлос Сайнс финишировал третьим, а Алекс Албон – шестым.
«Хорошая работа в исполнении Карлоса, Алекса и всей команды. Все отлично постарались, чтобы добиться такого результата в спринте. Мы добавили девять очков – и это укрепило наши позиции в борьбе за пятое место в Кубке конструкторов 💪. Покажем максимум в этот уик-энд», – написал Воулз.
Гран-при США-2025. Ферстаппен выиграл спринт, Расселл – 2-й, Сайнс – 3-й, Норрис и Пиастри столкнулись и сошли
Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: соцсети Джеймса Воулза
