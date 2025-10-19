Оскар Пиастри: «В этот уик-энд не очень комфортно чувствую себя за рулем болида»

Пиастри признал трудности на этапе в Остине.

Пилот «Макларена» Оскар Пиастри подвел итоги квалификации к Гран-при США , отметив, что пока сталкивается с проблемами при управлении болидом и не может выжать из него максимум скорости.

«Квалификация для меня получилась тяжелой. Мне не кажется, что я допускал какие-то пилотажные ошибки, скорее я пока просто не включился.

Не сказал бы, что я где-то перестарался, я просто в целом не очень комфортно чувствую себя за рулем болида. И это происходит по ходу всего уик-энда. Но не относится к предыдущим гонкам.

Не знаю, связано ли это с особенностями трассы, но да, многие участки я прохожу не самым оптимальным образом. Когда ты не чувствуешь полной уверенности в болиде, выступая на такой трассе, где очень много поворотов, ты можешь терять очень много времени. И ощущается это именно так», – рассказал Пиастри.

Крах «Макларена» на первом же гоночном круге в США: столкновение и двойной сход